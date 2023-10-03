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При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 03.10.2023 (обновлено: 17:23 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900216280.html
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС - РИА Новости, 03.10.2023
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС
Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:11
2023-10-03T17:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждены три линии 6 кВольт. Повреждено здание Никитовского участка Горловского РЭС", - написал Приходько. Мэр ранее сообщил, что жилой массив "Комсомолец" в Горловке попал под огонь ВСУ, разрывы снарядов украинских войск были зафиксированы около стадиона "Олимп". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231003/gorlovka-1900201941.html
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание Никитовского участка РЭС

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждены три линии 6 кВольт. Повреждено здание Никитовского участка Горловского РЭС", - написал Приходько.
Повреждение квартиры в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке
Вчера, 16:13
Мэр ранее сообщил, что жилой массив "Комсомолец" в Горловке попал под огонь ВСУ, разрывы снарядов украинских войск были зафиксированы около стадиона "Олимп".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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