https://ria.ru/20231003/obstrel-1900216280.html

При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС

При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС - РИА Новости, 03.10.2023

При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС

Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:11

2023-10-03T17:11

2023-10-03T17:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждены три линии 6 кВольт. Повреждено здание Никитовского участка Горловского РЭС", - написал Приходько. Мэр ранее сообщил, что жилой массив "Комсомолец" в Горловке попал под огонь ВСУ, разрывы снарядов украинских войск были зафиксированы около стадиона "Олимп". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231003/gorlovka-1900201941.html

https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия