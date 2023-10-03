https://ria.ru/20231003/obstrel-1900216280.html
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС - РИА Новости, 03.10.2023
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС
Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:11
2023-10-03T17:11
2023-10-03T17:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Здание Никитовского участка РЭС Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждены три линии 6 кВольт. Повреждено здание Никитовского участка Горловского РЭС", - написал Приходько. Мэр ранее сообщил, что жилой массив "Комсомолец" в Горловке попал под огонь ВСУ, разрывы снарядов украинских войск были зафиксированы около стадиона "Олимп". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231003/gorlovka-1900201941.html
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a06a17deb08b27f7b717f5fe7cc065f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки повреждено здание Никитовского участка РЭС
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание Никитовского участка РЭС