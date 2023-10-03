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При обстреле Владимировки пострадал мирный житель
При обстреле Владимировки пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.10.2023
При обстреле Владимировки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки со стороны украинских войск, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:24
2023-10-03T16:24
2023-10-03T16:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки со стороны украинских войск, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 октября по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка: - ранен мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как сообщили в представительстве, украинские войска открыли огонь по Владимировке в 11.00, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 14.30 они обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии. С 15.45 до 15.55 украинские войска подвергали также обстрелу Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, который находится в непосредственной близости от линии фронта.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Владимировки пострадал мирный житель
При обстреле Владимировки со стороны ВСУ пострадал мирный житель