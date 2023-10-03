ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами

В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, полученные от США. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.