ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Губернатор Богомаз: брянский поселок Климово обстреляли кассетными боеприпасами
© РИА Новости / Анастасия Ткаченко | Перейти в медиабанкЧасть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
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"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, полученные от США. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
При обстреле несколько жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения, уточнил Богомаз.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.