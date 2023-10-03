Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 03.10.2023 (обновлено: 09:10 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900089607.html
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:02
2023-10-03T09:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783579347_182:430:832:796_1920x0_80_0_0_c8d5c12b882890a0799bf3f4a8e66830.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, пострадавших нет&quot;, — написал он.При обстреле несколько жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения, уточнил Богомаз.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783579347_0:52:960:772_1920x0_80_0_0_26f15df48fa56901feb769a3fa20930c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами

Губернатор Богомаз: брянский поселок Климово обстреляли кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Анастасия Ткаченко | Перейти в медиабанкЧасть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области
Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Анастасия Ткаченко
Перейти в медиабанк
Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, полученные от США. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

При обстреле несколько жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения, уточнил Богомаз.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
При обстреле Донецка повреждено здание школы
2 октября, 18:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала