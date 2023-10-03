https://ria.ru/20231003/oborudovanie-1900133432.html
Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году
Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023
Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году
Больницы и поликлиники Липецкой области в следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получат 17 автомобилей и 174 единицы нового медицинского... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:58
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Больницы и поликлиники Липецкой области в следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получат 17 автомобилей и 174 единицы нового медицинского оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что контракты на покупку автотранспорта и оборудования уже заключены. Поставка запланирована на первый квартал следующего года. Медицинские учреждения получат современные системы ультразвуковой визуализации, маммографы, рентген-аппараты, гастроскопы и колоноскопы. Артамонов уточнил, что в 2023 году Липецкая область уже получила в рамках нацпроекта 14 единиц медицинского оборудования и 56 единиц автотранспорта в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Глава региона отметил также, что в области активно ведется строительство и ремонт медучреждений. В настоящее время строятся два отделения общей врачебной практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершены капитальный ремонт детской поликлиники Липецкой районной больницы и реконструкция поликлиники Хлевенской райбольницы. Подходит к концу ремонт поликлиники Добринской центральной районной больницы, первых посетителей там примут уже в ноябре. "Здравоохранение является одним из важнейших направлений социальной политики, реализуемой в регионе. От удовлетворенности жителей медицинским обслуживанием зависят многие показатели уровня жизни. Этой сфере необходимо уделять первостепенное внимание, особенно исполнению обязательств в рамках нацпроектов и федеральных программ", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Больницы и поликлиники Липецкой области в следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получат 17 автомобилей и 174 единицы нового медицинского оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что контракты на покупку автотранспорта и оборудования уже заключены. Поставка запланирована на первый квартал следующего года. Медицинские учреждения получат современные системы ультразвуковой визуализации, маммографы, рентген-аппараты, гастроскопы и колоноскопы. Артамонов уточнил, что в 2023 году Липецкая область уже получила в рамках нацпроекта 14 единиц медицинского оборудования и 56 единиц автотранспорта в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.
Глава региона отметил также, что в области активно ведется строительство и ремонт медучреждений. В настоящее время строятся два отделения общей врачебной практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершены капитальный ремонт детской поликлиники Липецкой районной больницы и реконструкция поликлиники Хлевенской райбольницы. Подходит к концу ремонт поликлиники Добринской центральной районной больницы, первых посетителей там примут уже в ноябре.
"Здравоохранение является одним из важнейших направлений социальной политики, реализуемой в регионе. От удовлетворенности жителей медицинским обслуживанием зависят многие показатели уровня жизни. Этой сфере необходимо уделять первостепенное внимание, особенно исполнению обязательств в рамках нацпроектов и федеральных программ", — отметил Артамонов
.
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