https://ria.ru/20231003/oborudovanie-1900133432.html

Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году

Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023

Более 170 единиц оборудования получат больницы Липецкой области в 2024 году

Больницы и поликлиники Липецкой области в следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получат 17 автомобилей и 174 единицы нового медицинского... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:11

2023-10-03T12:11

2023-10-03T12:58

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Больницы и поликлиники Липецкой области в следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получат 17 автомобилей и 174 единицы нового медицинского оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что контракты на покупку автотранспорта и оборудования уже заключены. Поставка запланирована на первый квартал следующего года. Медицинские учреждения получат современные системы ультразвуковой визуализации, маммографы, рентген-аппараты, гастроскопы и колоноскопы. Артамонов уточнил, что в 2023 году Липецкая область уже получила в рамках нацпроекта 14 единиц медицинского оборудования и 56 единиц автотранспорта в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Глава региона отметил также, что в области активно ведется строительство и ремонт медучреждений. В настоящее время строятся два отделения общей врачебной практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершены капитальный ремонт детской поликлиники Липецкой районной больницы и реконструкция поликлиники Хлевенской райбольницы. Подходит к концу ремонт поликлиники Добринской центральной районной больницы, первых посетителей там примут уже в ноябре. "Здравоохранение является одним из важнейших направлений социальной политики, реализуемой в регионе. От удовлетворенности жителей медицинским обслуживанием зависят многие показатели уровня жизни. Этой сфере необходимо уделять первостепенное внимание, особенно исполнению обязательств в рамках нацпроектов и федеральных программ", — отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов