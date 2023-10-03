https://ria.ru/20231003/oborona-1900138020.html

Масштабная тренировка по гражданской обороне началась во всех регионах

Масштабная тренировка по гражданской обороне началась во всех регионах - РИА Новости, 03.10.2023

Масштабная тренировка по гражданской обороне началась во всех регионах

Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России, рассказали РИА... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:24

2023-10-03T12:24

2023-10-03T12:24

безопасность

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне началась во вторник во всех федеральных органах исполнительной власти и регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Накануне Дня гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне", - сказал собеседник агентства, добавив, что старт мероприятию в подмосковном Жуковском дал министр Александр Куренков. В ведомстве отметили, что в каждом регионе РФ в ходе тренировки отрабатывается наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций, а также смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделяется правильной оценке обстановки и принятию решений органами управления. "Государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки – это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения", - приводит пресс-служба слова Куренкова. Четвертого октября гражданская оборона России отметит свою 91-ю годовщину. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.

https://ria.ru/20230330/zakon-1861994025.html

https://ria.ru/20230927/metro-1898885573.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)