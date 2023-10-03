https://ria.ru/20231003/obereg-1900101735.html
"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны
"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны - РИА Новости, 03.10.2023
"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны
Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:36
2023-10-03T09:36
2023-10-03T09:36
безопасность
белгородская область
ростех
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Ростех" поставит бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты "Оберег". Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"", - сообщили в "Ростехе". Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. В максимальной комплектации модифицированный "Оберег" весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты – более 75 дм2. При этом экипировка не сковывает движений. "Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе", - приводят в "Ростехе" слова гендиректора тульского завода Павла Павленко. Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, ростех
Безопасность, Белгородская область, Ростех
"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны
Тероборона и добровольцы в Белгородской области получат бронежилеты "Оберег"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Ростех" поставит бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты "Оберег". Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"", - сообщили в "Ростехе".
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Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. В максимальной комплектации модифицированный "Оберег" весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты – более 75 дм2. При этом экипировка не сковывает движений.
"Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе", - приводят в "Ростехе" слова гендиректора тульского завода Павла Павленко.
Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно.