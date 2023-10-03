https://ria.ru/20231003/obereg-1900101735.html

"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны

"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны - РИА Новости, 03.10.2023

"Ростех" поставит новейшие бронежилеты "Оберег" для белгородской теробороны

Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:36

2023-10-03T09:36

2023-10-03T09:36

безопасность

белгородская область

ростех

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат партию новейших бронежилетов "Оберег", разработанных заводом "Октава", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Ростех" поставит бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты "Оберег". Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"", - сообщили в "Ростехе". Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. В максимальной комплектации модифицированный "Оберег" весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты – более 75 дм2. При этом экипировка не сковывает движений. "Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе", - приводят в "Ростехе" слова гендиректора тульского завода Павла Павленко. Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно.

https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, ростех