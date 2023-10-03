https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html
В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин - РИА Новости, 03.10.2023
В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
Объявленный Норвегией запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей вступает в силу в полночь по местному времени (1.00 мск). РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:14
2023-10-03T00:14
2023-10-03T00:19
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объявленный Норвегией запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей вступает в силу в полночь по местному времени (1.00 мск). МИД Норвегии сообщил о введении запрета на въезд российских автомобилей 29 сентября. Ведомство уточнило, что запрет распространяется на личные автомобили с девятью и менее сиденьями и относится в том числе ко временным въездам в королевство. Исключения сделаны для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственники. Также ограничения не распространяются на дипломатический транспорт и автомобили, принадлежащие международным организациям. В понедельник об аналогичной мере в отношении зарегистрированных в России транспортных средств объявила Болгария, причем запрет вступил в силу в тот же день. В то же время в посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав, что вопрос пока изучается. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20231002/lavrov-1900036029.html
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россия, норвегия, болгария, евросоюз, авто
Россия, Норвегия, Болгария, Евросоюз, Авто
В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
В Норвегии вступает в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин