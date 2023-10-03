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Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста - РИА Новости, 03.10.2023
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Шоубиз
 
14:06 03.10.2023 (обновлено: 14:16 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900167215.html
Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста
Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста - РИА Новости, 03.10.2023
Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста
Юлия Проскурякова, певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева впервые рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией артиста. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:06
2023-10-03T14:16
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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юлия проскурякова
слухи
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлия Проскурякова, певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева впервые рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией артиста. Она разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором сообщила о том, что завершила сниматься в сериале "Детектив на все руки 2". Проскурякова поблагодарила команду за работу и отметила, что этот проект "очень вовремя" произошли в ее жизни. "Благодаря ему (имея в виду проект. — Прим. ред.) и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы. Люблю всех очень", — написала она. Публикация актрисы последовала после недавних тревожных новостей об ухудшившемся состоянии Игоря Николаева. В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.Несколько дней назад стало известно, что музыканта выписали из больницы. Врачи не выявили осложнений после операции. Сам артист и его близкие пока не комментировали эти новости. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, игорь николаев, россия, юлия проскурякова, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Игорь Николаев, Россия, Юлия Проскурякова, слухи
Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста

Жена Игоря Николаева рассказала, что пережила "волнительные времена"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Композитор и певец Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлия Проскурякова, певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева впервые рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией артиста.
Она разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором сообщила о том, что завершила сниматься в сериале "Детектив на все руки 2". Проскурякова поблагодарила команду за работу и отметила, что этот проект "очень вовремя" произошли в ее жизни.
«
"Благодаря ему (имея в виду проект. — Прим. ред.) и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы. Люблю всех очень", — написала она.
Публикация актрисы последовала после недавних тревожных новостей об ухудшившемся состоянии Игоря Николаева.
В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом.
Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.
Несколько дней назад стало известно, что музыканта выписали из больницы. Врачи не выявили осложнений после операции.
Сам артист и его близкие пока не комментировали эти новости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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