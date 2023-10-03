https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900167215.html

Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста

Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста - РИА Новости, 03.10.2023

Жена Николаева впервые высказалась после слухов о госпитализации артиста

Юлия Проскурякова, певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева впервые рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией артиста. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:06

2023-10-03T14:06

2023-10-03T14:16

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Юлия Проскурякова, певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева впервые рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией артиста. Она разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором сообщила о том, что завершила сниматься в сериале "Детектив на все руки 2". Проскурякова поблагодарила команду за работу и отметила, что этот проект "очень вовремя" произошли в ее жизни. "Благодаря ему (имея в виду проект. — Прим. ред.) и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы. Люблю всех очень", — написала она. Публикация актрисы последовала после недавних тревожных новостей об ухудшившемся состоянии Игоря Николаева. В середине сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что 63-летнего композитора экстренно госпитализировали с обширным инфарктом. Позже стало известно, что Николаеву провели сложную операцию – коронарное шунтирование.Несколько дней назад стало известно, что музыканта выписали из больницы. Врачи не выявили осложнений после операции. Сам артист и его близкие пока не комментировали эти новости. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230919/nikolaev-1897299915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, игорь николаев, россия, юлия проскурякова, слухи