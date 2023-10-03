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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 03.10.2023 (обновлено: 11:58 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900105314.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:58
2023-10-03T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Предупреждение об ударе с воздуха объявлено в Николаевской и Харьковской областях Украины.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам после подрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По оценке Москвы, за атакой стояли украинские спецслужбы.Как сообщило Минобороны, обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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николаев (украина)
украина
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в мире, николаев (украина), украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне объявленной тревоги

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Николаеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
Предупреждение об ударе с воздуха объявлено в Николаевской и Харьковской областях Украины.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам после подрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По оценке Москвы, за атакой стояли украинские спецслужбы.
Как сообщило Минобороны, обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
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Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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