https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900105314.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:58
2023-10-03T09:58
2023-10-03T11:58
специальная военная операция на украине
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николаев (украина)
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Предупреждение об ударе с воздуха объявлено в Николаевской и Харьковской областях Украины.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам после подрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По оценке Москвы, за атакой стояли украинские спецслужбы.Как сообщило Минобороны, обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне объявленной тревоги