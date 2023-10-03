https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900105314.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 03.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:58

2023-10-03T09:58

2023-10-03T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, ранее в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Предупреждение об ударе с воздуха объявлено в Николаевской и Харьковской областях Украины.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам после подрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По оценке Москвы, за атакой стояли украинские спецслужбы.Как сообщило Минобороны, обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаев (украина), украина, харьковская область, вооруженные силы рф