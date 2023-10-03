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При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных - РИА Новости, 03.10.2023
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04:21 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/niger-1900084242.html
При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных
При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных - РИА Новости, 03.10.2023
При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных
Двадцать девять военных погибли в результате нападения предполагаемых джихадистов в Нигере, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:21
2023-10-03T04:21
нигер
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мохамед базум
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Двадцать девять военных погибли в результате нападения предполагаемых джихадистов в Нигере, сообщает министерство обороны страны. Как отмечается, с 26 сентября по 2 октября силы обороны и безопасности провели операцию на границе с Мали. При отступлении одно из подразделений подверглось комплексному нападению к северо-востоку от населенного пункта Табатол, в ходе которого "более сотни террористов" использовали самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили. "Согласно предварительным данным, с нашей стороны 29 военных погибли героями, двое серьезно пострадали. Со стороны противника нейтрализовано несколько десятков террористов, уничтожено 15 мотоциклов, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - говорится в заявлении минобороны, текст которого был зачитан в эфире национального телевидения RTN. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Он 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода.
https://ria.ru/20231003/niger-1900082415.html
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нигер, мали, мохамед базум, в мире
Нигер, Мали, Мохамед Базум, В мире
При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных

В результате нападения предполагаемых джихадистов в Нигере погибли 29 военных

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Двадцать девять военных погибли в результате нападения предполагаемых джихадистов в Нигере, сообщает министерство обороны страны.
Как отмечается, с 26 сентября по 2 октября силы обороны и безопасности провели операцию на границе с Мали. При отступлении одно из подразделений подверглось комплексному нападению к северо-востоку от населенного пункта Табатол, в ходе которого "более сотни террористов" использовали самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили.
"Согласно предварительным данным, с нашей стороны 29 военных погибли героями, двое серьезно пострадали. Со стороны противника нейтрализовано несколько десятков террористов, уничтожено 15 мотоциклов, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - говорится в заявлении минобороны, текст которого был зачитан в эфире национального телевидения RTN.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Он 10 августа подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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