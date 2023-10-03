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Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха” - РИА Новости, 03.10.2023
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Наука
 
07:00 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/nauka-1899855178.html
Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха”
Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха” - РИА Новости, 03.10.2023
Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха”
Математическую модель “электронного носа”, основанную на применении передовой биоподобной элементной базы, предложили ученые ННГУ. По их словам, разработка... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:00
2023-10-03T07:00
наука
наука
университетская наука
россия
нижегородский государственный университет
экология в россии
навигатор абитуриента
математика
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Математическую модель “электронного носа”, основанную на применении передовой биоподобной элементной базы, предложили ученые ННГУ. По их словам, разработка станет основой для устройств, намного превосходящих существующие аналоги по точности распознавания. Результаты опубликованы в журнале Biomimetics.Разработка “электронных носов”, по словам ученых, сегодня очень актуальна: подобные устройства могут применяться в экологическом надзоре и пищевой промышленности, в системах безопасности, в медицине для протезирования или скрининга заболеваний.Научная гонка в поиске способов имитации человеческого обоняния, как отметили специалисты, сейчас в разгаре, так как все существующие электронные аналоги или математические модели имеют недостаточную точность и ряд других ограничений.Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) предложили новый подход к этой задаче, основанный на использовании мемристоров.Мемристоры – недавно разработанный тип электронной элементной базы, воспроизводящий работу биологических синапсов, которые передают нервный импульс между нейронами мозга.“Мы показали, что с применением мемристоров и импульсных нейронных сетей можно построить универсальный и точный аналог биологического обоняния, воплощаемый “в железе”. Сенсором для такого “носа” может служить обычный хроматограф, а для распознавания вещества ему будет достаточно небольшой концентрации запаха”, – рассказал доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сергей Стасенко.В работе специалистов ННГУ использовалась математическая модель мемристоров, так как серийное производство мемристоров-микрочипов еще не начато, объяснили ученые. По их словам, применение этих элементов позволит разработать целое семейство новых электронных устройств на “мозгоподобных” принципах, обладающих повышенной функциональностью относительно привычной электроники.“В достаточно короткой перспективе наша математическая модель может быть воплощена в виде миниатюрного устройства, у которого способности к распознаванию не будут ограничены предзаданным набором образцов, как у существующих нейросетевых аналогов”, – подчеркнул Стасенко.На данный момент, по словам ученых, почти отсутствуют какие-либо работы с использованием мемристоров в функциональных биологических системах. Полученные результаты имеют большое значение для развития нейропроцессоров и нейрокомпьютинга в целом, считают авторы.“В нашем исследовании крайне важными аспектами являются математическое моделирование информационных процессов мозга и разработка математических моделей мемристоров. Наша исследовательская группа обладает обеими экспертизами на мировом уровне”, – отметил Стасенко.В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить новую модель для воплощения в электронном устройстве, а также продолжить исследования возможностей мемристоров в системах, имитирующих работу мозга.
https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html
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наука, университетская наука, россия, нижегородский государственный университет, экология в россии, навигатор абитуриента, математика
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Нижегородский государственный университет, Экология в России, Навигатор абитуриента, математика

Российские ученые нашли решение проблемы “электронного нюха”

© iStock.com / sertsИнженеры в лаборатории
Инженеры в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / serts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Математическую модель “электронного носа”, основанную на применении передовой биоподобной элементной базы, предложили ученые ННГУ. По их словам, разработка станет основой для устройств, намного превосходящих существующие аналоги по точности распознавания. Результаты опубликованы в журнале Biomimetics.
Разработка “электронных носов”, по словам ученых, сегодня очень актуальна: подобные устройства могут применяться в экологическом надзоре и пищевой промышленности, в системах безопасности, в медицине для протезирования или скрининга заболеваний.
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Научная гонка в поиске способов имитации человеческого обоняния, как отметили специалисты, сейчас в разгаре, так как все существующие электронные аналоги или математические модели имеют недостаточную точность и ряд других ограничений.
Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) предложили новый подход к этой задаче, основанный на использовании мемристоров.
Мемристоры – недавно разработанный тип электронной элементной базы, воспроизводящий работу биологических синапсов, которые передают нервный импульс между нейронами мозга.
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей СкворцовМемристорный чип ННГУ с матрицей искусственных синапсов
Мемристорный чип ННГУ с матрицей искусственных синапсов
Мемристорный чип ННГУ с матрицей искусственных синапсов
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
1 из 3
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей СкворцовПроцесс подбора параметров модели
Процесс подбора параметров модели
Процесс подбора параметров модели
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
2 из 3
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей СкворцовОбучение модели
Обучение модели
Обучение модели
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
3 из 3
Мемристорный чип ННГУ с матрицей искусственных синапсов
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
1 из 3
Процесс подбора параметров модели
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
2 из 3
Обучение модели
© Фото : пресс-служба ННГУ/Андрей Скворцов
3 из 3
«
“Мы показали, что с применением мемристоров и импульсных нейронных сетей можно построить универсальный и точный аналог биологического обоняния, воплощаемый “в железе”. Сенсором для такого “носа” может служить обычный хроматограф, а для распознавания вещества ему будет достаточно небольшой концентрации запаха”, – рассказал доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сергей Стасенко.
В работе специалистов ННГУ использовалась математическая модель мемристоров, так как серийное производство мемристоров-микрочипов еще не начато, объяснили ученые. По их словам, применение этих элементов позволит разработать целое семейство новых электронных устройств на “мозгоподобных” принципах, обладающих повышенной функциональностью относительно привычной электроники.
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“В достаточно короткой перспективе наша математическая модель может быть воплощена в виде миниатюрного устройства, у которого способности к распознаванию не будут ограничены предзаданным набором образцов, как у существующих нейросетевых аналогов”, – подчеркнул Стасенко.
На данный момент, по словам ученых, почти отсутствуют какие-либо работы с использованием мемристоров в функциональных биологических системах. Полученные результаты имеют большое значение для развития нейропроцессоров и нейрокомпьютинга в целом, считают авторы.
“В нашем исследовании крайне важными аспектами являются математическое моделирование информационных процессов мозга и разработка математических моделей мемристоров. Наша исследовательская группа обладает обеими экспертизами на мировом уровне”, – отметил Стасенко.
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В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить новую модель для воплощения в электронном устройстве, а также продолжить исследования возможностей мемристоров в системах, имитирующих работу мозга.
 
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