https://ria.ru/20231003/nato-1900220626.html

МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО

МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО - РИА Новости, 03.10.2023

МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал распространить пятую статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину и оставленные в "серой зоне" страны на границах... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:34

2023-10-03T17:34

2023-10-03T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

литва

нато

габриэлюс ландсбергис

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал распространить пятую статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину и оставленные в "серой зоне" страны на границах альянса. По его словам, Европе пришло время сменить сложившуюся после падения Берлинской стены "геополитическую ментальность", когда "на смену состоянию войны пришло состояние мира". "Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", - сказал Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности. "Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену", - добавил он. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, литва, нато, габриэлюс ландсбергис, ситуация в днр и лнр