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МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/nato-1900220626.html
МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО
МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО - РИА Новости, 03.10.2023
МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал распространить пятую статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину и оставленные в "серой зоне" страны на границах... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:34
2023-10-03T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
литва
нато
габриэлюс ландсбергис
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал распространить пятую статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину и оставленные в "серой зоне" страны на границах альянса. По его словам, Европе пришло время сменить сложившуюся после падения Берлинской стены "геополитическую ментальность", когда "на смену состоянию войны пришло состояние мира". "Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", - сказал Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности. "Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену", - добавил он. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html
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в мире, украина, литва, нато, габриэлюс ландсбергис, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Литва, НАТО, Габриэлюс Ландсбергис, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Литвы призвал распространить на Украину "ядерный зонтик" НАТО

МИД Литвы призвал распространить на Украину действие пятой статьи НАТО

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал распространить пятую статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину и оставленные в "серой зоне" страны на границах альянса.
По его словам, Европе пришло время сменить сложившуюся после падения Берлинской стены "геополитическую ментальность", когда "на смену состоянию войны пришло состояние мира".
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"Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", - сказал Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности.
"Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену", - добавил он.
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Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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2 октября, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваНАТОГабриэлюс ЛандсбергисСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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