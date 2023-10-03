https://ria.ru/20231003/narusheniya-1900103918.html

В Армении раскритиковали включение Римского статута в повестку парламента

В Армении раскритиковали включение Римского статута в повестку парламента - РИА Новости, 03.10.2023

В Армении раскритиковали включение Римского статута в повестку парламента

Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку армянского парламента с нарушением конституции, заявил во вторник депутат... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:49

2023-10-03T09:49

2023-10-03T09:49

в мире

армения

арцвик минасян

международный уголовный суд

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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку армянского парламента с нарушением конституции, заявил во вторник депутат от оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян. "В повестку включен вопрос по антиконституционной процедуре. Национальное собрание не правомочно обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ", - сказал Минасян на заседании парламента. По его словам, при обсуждении этого вопроса нужно учитывать все риски, всесторонне и глубоко проанализировать планируемые шаги. Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку стартовавших во вторник очередных заседаний парламента Армении под пятым номером. Проект решения о ратификации документа 28 сентября получил положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Глава комиссии Владимир Варданян ранее заявлял, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа Ереваном. В частности, он сослался на американскую практику заключения на основании 98 статьи статута двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда. Он напомнил, что Армения подписала соглашение с США на основании этой статьи и документ не запрещает заключать такие же соглашения со странами, которые не желают признавать приоритетность суда. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, в свою очередь, заявил, что Ереван передал российской стороне свои предложения, "основывающиеся на логике 98-й статьи", и ожидает ответа. Он уточнил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда, начиная с 10 мая 2021 года. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230930/telekanaly-1899604024.html

https://ria.ru/20230928/peskov-1899189565.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, арцвик минасян, международный уголовный суд