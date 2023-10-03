https://ria.ru/20231003/nalog-1900181498.html

Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения

Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения - РИА Новости, 03.10.2023

Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения

Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:52

2023-10-03T14:52

2023-10-03T14:52

экономика

россия

дмитрий песков

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. "Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте. Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в ГД был внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%.

https://ria.ru/20230928/nalog-1899275412.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф