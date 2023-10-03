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Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения - РИА Новости, 03.10.2023
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14:52 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/nalog-1900181498.html
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения - РИА Новости, 03.10.2023
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения
Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:52
2023-10-03T14:52
экономика
россия
дмитрий песков
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. "Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте. Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в ГД был внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%.
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экономика, россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения

Песков: говорить о позиции Кремля по проекту о прогрессивной шкале налогов рано

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник.
"Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в ГД был внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%.
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