https://ria.ru/20231003/nalog-1900181498.html
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения - РИА Новости, 03.10.2023
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения
Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:52
2023-10-03T14:52
2023-10-03T14:52
экономика
россия
дмитрий песков
ярослав нилов
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:157:3076:1887_1920x0_80_0_0_a5a7ff465c87024033dbed3b2fc8cc8f.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о позиции Кремля насчет законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. "Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте. Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в ГД был внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Проект предусматривает введение налоговых ставок от 0 до 35%.
https://ria.ru/20230928/nalog-1899275412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_152c4e95fa9ec7e110595d65f856adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, ярослав нилов, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Песков не стал комментировать проект о прогрессивной шкале налогообложения
Песков: говорить о позиции Кремля по проекту о прогрессивной шкале налогов рано