https://ria.ru/20231003/mus-1900178684.html

Эксперт оценил ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС

Эксперт оценил ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС - РИА Новости, 03.10.2023

Эксперт оценил ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) осложняет отношения Москвы и Еревана, это очередное "мелкое хулиганство",... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

2023-10-03T14:41

россия

армения

ереван

владимир жарихин

никол пашинян

международный уголовный суд

арцвик минасян

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) осложняет отношения Москвы и Еревана, это очередное "мелкое хулиганство", в котором не было необходимости, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ранее парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут МУС. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. "Это очередное мелкое хулиганство. Это совсем не красит армянское руководство. Торопиться с ратификацией статута..., в этом не было необходимости", - сказал Жарихин в беседе с агентством. Он отметил, что отношения Еревана и Москвы уже находятся в "не очень хорошем" состоянии в связи с позицией премьера Армении Никола Пашиняна. "Это (ратификация Римского статута) - один из неприятных моментов, которые эти отношения осложняют", - подчеркнул эксперт. По мнению Жарихина, у Армении есть вопросы, которые трудно решить без России. "В Армении как не было, так и нет пограничных сил. Её границу с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники. Легко ссориться с Россией на словах... Как это будет происходить в реальности, представить себе пока что сложно", - сказал эксперт. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия. Ранее в Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали такие могущественные державы - постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html

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россия, армения, ереван, владимир жарихин, никол пашинян, международный уголовный суд, арцвик минасян, в мире