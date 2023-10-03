https://ria.ru/20231003/moskva-1900094048.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.10.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, до плюс 17 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:28

2023-10-03T08:28

2023-10-03T08:28

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 17 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Большую часть сегодняшнего дня столица проведёт под влиянием небольшого гребня антициклона, и только вечером скажется воздействие приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами, преимущественно в северной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18, такие показатели примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы этих дней октября", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20231002/otoplenie-1900050082.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус