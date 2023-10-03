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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.10.2023
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08:28 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/moskva-1900094048.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.10.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, до плюс 17 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:28
2023-10-03T08:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 17 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Большую часть сегодняшнего дня столица проведёт под влиянием небольшого гребня антициклона, и только вечером скажется воздействие приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами, преимущественно в северной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18, такие показатели примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы этих дней октября", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается до 17 градусов тепла и дожди

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве
Люди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, до плюс 17 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Большую часть сегодняшнего дня столица проведёт под влиянием небольшого гребня антициклона, и только вечером скажется воздействие приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами, преимущественно в северной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье плюс 13 - плюс 18, такие показатели примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы этих дней октября", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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