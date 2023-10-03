https://ria.ru/20231003/morpekh-1900216110.html

Украинский морпех, застреливший с крыши жителя Мариуполя, получил 24 года

Украинский морпех, застреливший с крыши жителя Мариуполя, получил 24 года - РИА Новости, 03.10.2023

Украинский морпех, застреливший с крыши жителя Мариуполя, получил 24 года

Суд в Донецке приговорил к 24 годам колонии украинского морпеха, с крыши склада застрелившего жителя Мариуполя у заброшенной заправки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:13

2023-10-03T17:13

2023-10-03T18:02

мариуполь

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 24 годам колонии украинского морпеха, с крыши склада застрелившего жителя Мариуполя у заброшенной заправки, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Антонова… Суд приговорил Антонова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. В было суде установлено, что 17 марта 2022 года Антонов находился на крыше нежилого здания склада-цеха "Азовобщемаш", расположенного вблизи проспекта Карпова в Мариуполе. Исполняя приказ, Антонов расстрелял из автомата невооруженного мирного жителя, находившегося на заброшенной автозаправочной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Антонов признан виновным п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Генпрокуратура в июле сообщала, что Антонов - подчиненный командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя.

https://ria.ru/20231003/prokopenko-1900186469.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, происшествия