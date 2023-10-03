Украинский морпех, застреливший с крыши жителя Мариуполя, получил 24 года
Суд ДНР дал украинскому морпеху, застрелившему с крыши жителя Мариуполя, 24 года
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 24 годам колонии украинского морпеха, с крыши склада застрелившего жителя Мариуполя у заброшенной заправки, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Антонова… Суд приговорил Антонова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
В было суде установлено, что 17 марта 2022 года Антонов находился на крыше нежилого здания склада-цеха "Азовобщемаш", расположенного вблизи проспекта Карпова в Мариуполе. Исполняя приказ, Антонов расстрелял из автомата невооруженного мирного жителя, находившегося на заброшенной автозаправочной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Антонов признан виновным п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Генпрокуратура в июле сообщала, что Антонов - подчиненный командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя.