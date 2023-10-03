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В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 03.10.2023
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19:46 03.10.2023 (обновлено: 20:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900286224.html
В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу
В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 03.10.2023
В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу
Кишинев готов вести переговоры с "Газпромом" для урегулирования вопроса исторического долга за газ, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:46
2023-10-03T20:14
экономика
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Кишинев готов вести переговоры с "Газпромом" для урегулирования вопроса исторического долга за газ, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью порталу Newsmaker.&quot;Если &quot;Газпром&quot; не согласится на наше предложение, ему придется искать возможность взыскать этот долг через суд, но у Молдавии более сильная позиция, поскольку &quot;Газпрому&quot; сделали обоснованное предложение&quot;, — отметил глава ведомства.Министр уточнил, что не против обсудить с российским концерном выплату большей суммы, чем предложила Молдавия."Смотря в обмен на что, вести переговоры не зазорно", — сказал Парликов. Он напомнил, что результаты отчета аудита должен утвердить наблюдательный совет "Молдовагаза", представители правительства предложат рассмотреть этот вопрос на заседании совета.Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
https://ria.ru/20231003/gazprom-1900193943.html
https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html
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экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу

Глава Минэнерго Молдавии: Кишинев готов к диалогу с "Газпромом" по вопросу долга

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Кишинев готов вести переговоры с "Газпромом" для урегулирования вопроса исторического долга за газ, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью порталу Newsmaker.
«

"Если "Газпром" не согласится на наше предложение, ему придется искать возможность взыскать этот долг через суд, но у Молдавии более сильная позиция, поскольку "Газпрому" сделали обоснованное предложение", — отметил глава ведомства.

В начале сентября Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" — он составил 709 миллионов долларов на конец марта 2022-го. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально, еще 400 миллионов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. Кишинев предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. Российская компания же сообщила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга. "Газпром" не согласен с утверждениями молдавской стороны и будет отстаивать свои права.

Министр уточнил, что не против обсудить с российским концерном выплату большей суммы, чем предложила Молдавия.
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"Смотря в обмен на что, вести переговоры не зазорно", — сказал Парликов.
Он напомнил, что результаты отчета аудита должен утвердить наблюдательный совет "Молдовагаза", представители правительства предложат рассмотреть этот вопрос на заседании совета.
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Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
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