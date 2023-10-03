https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900286224.html

В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу

В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 03.10.2023

В Минэнерго Молдавии заявили о готовности к диалогу с "Газпромом" по долгу

Кишинев готов вести переговоры с "Газпромом" для урегулирования вопроса исторического долга за газ, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:46

2023-10-03T19:46

2023-10-03T20:14

экономика

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Кишинев готов вести переговоры с "Газпромом" для урегулирования вопроса исторического долга за газ, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью порталу Newsmaker."Если "Газпром" не согласится на наше предложение, ему придется искать возможность взыскать этот долг через суд, но у Молдавии более сильная позиция, поскольку "Газпрому" сделали обоснованное предложение", — отметил глава ведомства.Министр уточнил, что не против обсудить с российским концерном выплату большей суммы, чем предложила Молдавия."Смотря в обмен на что, вести переговоры не зазорно", — сказал Парликов. Он напомнил, что результаты отчета аудита должен утвердить наблюдательный совет "Молдовагаза", представители правительства предложат рассмотреть этот вопрос на заседании совета.Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

https://ria.ru/20231003/gazprom-1900193943.html

https://ria.ru/20231002/pridnestrove-1899937302.html

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

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экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз