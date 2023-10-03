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В Молдавии отменили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах - РИА Новости, 03.10.2023
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17:09 03.10.2023 (обновлено: 18:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900215883.html
В Молдавии отменили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах
В Молдавии отменили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах - РИА Новости, 03.10.2023
В Молдавии отменили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах
КС Молдавии счел неконституционной норму Избирательного кодекса, которая не позволяла членам запрещенной партии "Шор" участвовать в выборах, решение инстанции... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:09
2023-10-03T18:14
молдавия
в мире
шор (партия)
илан шор
кишинев
россия
марина таубер
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. КС Молдавии счел неконституционной норму Избирательного кодекса, которая не позволяла членам запрещенной партии "Шор" участвовать в выборах, решение инстанции зачитал ее глава Николай Рошка.&quot;Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционной статью 16, пункт 2, подпункт &quot;е&quot; Избирательного кодекса, решение является окончательным&quot;, — сказал он.Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" вне закона. Позднее парламент внес поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных политических сил права участвовать в выборах в течение нескольких лет.КС на прошлой неделе приостановил действие этой нормы. Во вторник в инстанции рассмотрели запрос депутатов от партии "Шор" по отмене запрета на участие в выборах. Заседание прошло на фоне митинга сторонников оппозиции.В свою очередь, спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти не допустят представителей запрещенной политсилы к выборам независимо от решения Конституционного суда.Голосование в Молдавии запланировано на 5 ноября. Жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста из-за высоких цен на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230823/podpisi-1891754196.html
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молдавия, в мире, шор (партия), илан шор, кишинев, россия, марина таубер, игорь гросу
Молдавия, В мире, Шор (партия), Илан Шор, Кишинев, Россия, Марина Таубер, Игорь Гросу
В Молдавии отменили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах

Конституционный суд Молдавии разрешил членам партии "Шор" участвовать в выборах

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" у здания Конституционного суда
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии Шор у здания Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" у здания Конституционного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. КС Молдавии счел неконституционной норму Избирательного кодекса, которая не позволяла членам запрещенной партии "Шор" участвовать в выборах, решение инстанции зачитал ее глава Николай Рошка.
«

"Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционной статью 16, пункт 2, подпункт "е" Избирательного кодекса, решение является окончательным", — сказал он.

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Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" вне закона. Позднее парламент внес поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных политических сил права участвовать в выборах в течение нескольких лет.
КС на прошлой неделе приостановил действие этой нормы. Во вторник в инстанции рассмотрели запрос депутатов от партии "Шор" по отмене запрета на участие в выборах. Заседание прошло на фоне митинга сторонников оппозиции.
В свою очередь, спикер парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что власти не допустят представителей запрещенной политсилы к выборам независимо от решения Конституционного суда.
Голосование в Молдавии запланировано на 5 ноября. Жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
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Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста из-за высоких цен на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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