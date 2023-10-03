https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа

Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа - РИА Новости, 03.10.2023

Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа

В Кишиневе заявили, что больше не будут закупать газ у "Газпрома" — якобы нашелся "более дешевый вариант на рынке ЕС". Ранее там уже раскрыли схему, по которой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:05

экономика

молдавия

кишинев

россия

игорь додон

газпром

молдовагаз

европейский банк реконструкции и развития

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Елена Савельева. В Кишиневе заявили, что больше не будут закупать газ у "Газпрома" — якобы нашелся "более дешевый вариант на рынке ЕС". Ранее там уже раскрыли схему, по которой приобретают все то же российское топливо, но у европейских посредников. Где Молдавия нашла недорогие углеводороды и каково их происхождение — в материале РИА Новости."Нашли дешевле"Министр энергетики Виктор Парликов сказал, что Кишинев получил топливо "по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом".Это прозвучало на фоне до сих пор не урегулированного вопроса с долгом перед российской компанией. В конце сентября, как сообщил "Коммерсант", молдавские власти предложили мировое соглашение. "По документу Кишинев требует немедленного списания долга "Молдовагаза" перед подконтрольной "Газпрому" компанией "Факторинг Финанс" (ей переуступлен долг "Молдовагаза" в размере 275 миллионов долларов) и самим "Газпромом" (еще 433 миллиона долларов)", — уточняет издание.Взамен предлагают, чтобы "Молдовагаз" до конца 2025-го оплатил "Газпрому" 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа", а также отказался от претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного распределения транзитных платежей и отсутствия поставок топлива по долгосрочному контракту c октября 2022-го. В "Газпроме" проинформировали, что проект мирового соглашения действительно поступил в "Молдовагаз", но не уточнили, готовы ли его рассмотреть."Европейский" газВ середине сентября также стало известно, что Молдавия купит 100 миллионов кубометров газа у греческой компании DEPA Commercial, которая выиграла тендер на поставки для молдавской Energocom в первом квартале 2024-го. Стоимость сделки не указывают. Но известно, что на эти нужды Кишинев получил очередной кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — 100 миллионов евро.Соглашение о поставках топлива в Молдавию также подписали с турецкой Botas. Западные СМИ назвали эту сделку "прорывом в сфере энергетической безопасности Молдавии". Мол, газ будут импортировать по трубопроводам из Румынии и Болгарии, а не из России и Укpаины.Однако экспертов эти рассуждения удивили: топливо, которое закупают молдавские власти на кредиты ЕБРР, в значительной степени имеет российское происхождение."Покупают они его у трейдеров, которые продолжают импортировать газ из России. Естественно, покупают дороже, чем можно было делать при нормальном взаимодействии с Москвой", — поясняет Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности."Кишинев явно блефует. Ни Турция, ни европейские трейдеры не станут поставлять топливо по ценам ниже, чем "Газпром". Оно скорее обойдется в 1,3-1,5 раза дороже — есть много желающих "срубить деньжат по-легкому" с Молдовы. В результате страна будет получать кружным путем российский газ либо же чей-то еще, только совершенно по иным ценам", — подчеркивает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Эту схему давно признали и в Кишиневе."Мы всю эту зиму потребляли российский газ, хотя молдавские власти говорили, что это какой-то альтернативный и что они не покупают у "Газпрома". Но мы все понимаем: это было то же топливо, которое мы закупали через посредников и платили за него бешеные деньги", — сообщил в апреле прошлого года экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу "Россия 24".А позже и глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан признался, что в страну поставляется российский газ, который закупают через европейских посредников.Неудивительно, что в такой ситуации тарифы на голубое топливо в Молдавии выросли в 2022-м примерно в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре. В итоге разразился социально-экономический кризис. Сейчас в стране действует режим ЧП, объявленный на фоне проблем с дефицитом топлива и резким подорожанием энергоресурсов.По накатаннойИ на этот раз российское топливо молдаване рассчитывают запаковать в европейскую обертку. Так, греческая DEPA Commercial — крупный импортер как СПГ из США, так и российского трубопроводного газа. Контракт греков с "Газпромом" на поставки заключен до 2026-го: российская компания поставляет в Грецию порядка двух миллиардов кубометров газа в год через "Турецкий поток".Как отмечает Дмитрий Адамидов, независимый аналитик в нефтегазовой сфере, все газовые конфликты на постсоветском пространстве так или иначе повторяют фабулу российско-украинской газовой войны."Сперва отказ платить за уже потребленный газ, потом заявление "мы легко найдем газ дешевле", потом создание компании-посредника вроде "Росукрэнерго", которая продает газ дороже, но позволяет политикам сохранить лицо и постепенно за счет наценки компенсирует "Газпрому" потери от неплатежей. Молдавия как раз на стадии создания такого посредника, только теперь он, скорее всего, будет иметь турецкую, сербскую или венгерскую прописку", — поясняет эксперт.Лишним не будетАналитики при этом указывают на то, что отказ Кишинева покупать напрямую топливо у России не повлияет на обеспечение газом Приднестровья."Регион потребляет вдвое больше газа, чем территория, подконтрольная Кишиневу. И за счет этого обеспечивает, в частности, как минимум две трети нужд Молдавии в электроэнергии. Туда по-прежнему поступает топливо из России, и поставляет его "Газпром" по контракту с "Молдовагазом", — отмечает Гривач.С декабря 2022-го "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российские углеводороды направляют в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют накопленные запасы.Тем не менее еще в прошлом году власти непризнанной республики жаловались, что Кишинев незаконно отбирает предназначенное для нее топливо. И предупреждали, что ограничат поставки электроэнергии, если Молдавия продолжит действовать в том же духе.

https://radiosputnik.ria.ru/20231002/gaz-1899936689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231002/gazprom-1900007119.html

https://ria.ru/20230424/gaz-1867403859.html

молдавия

кишинев

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, молдавия, кишинев, россия, игорь додон, газпром, молдовагаз, европейский банк реконструкции и развития, турецкий поток