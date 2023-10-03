https://ria.ru/20231003/miting-1900138837.html

В Кишиневе начался митинг сторонников оппозиционной партии "Шор"

В Кишиневе начался митинг сторонников оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 03.10.2023

В Кишиневе начался митинг сторонников оппозиционной партии "Шор"

Митинг сторонников оппозиции начался в Кишиневе перед зданием Конституционного суда Молдавии, участники акции выступают с призывом отменить санкции в отношении... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:26

2023-10-03T12:26

2023-10-03T12:28

молдавия

в мире

кишинев

майя санду

шор (партия)

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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Митинг сторонников оппозиции начался в Кишиневе перед зданием Конституционного суда Молдавии, участники акции выступают с призывом отменить санкции в отношении представителей партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Парламент Молдавии внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки. Во вторник Конституционный суд рассматривает обращение депутата парламента и вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер в отношении ряда поправок в кодекс о выборах, по которым представители политсилы лишены права баллотироваться на выборах. У здания Конституционного суда в Кишиневе собрались сторонники и представители партии "Шор", они требуют отмены санкций. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. На улице звучат призывы к отставке президента страны Майи Санду. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Согласно кодексу о выборах, регистрация кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов, а избирательная кампания стартует с 6 октября. Между тем электоральный период начался 7 августа. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230927/moldavia-1899055590.html

https://ria.ru/20231002/moldaviya-1899938829.html

молдавия

кишинев

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молдавия, в мире, кишинев, майя санду, шор (партия)