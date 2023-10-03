https://ria.ru/20231003/minirovanie-1900087707.html

ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО

ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО

Украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:07

2023-10-03T06:07

2023-10-03T06:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

лисичанск

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ЛУГАНСК, 3 окт сен - РИА Новости. Украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир саперного взвода 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Кельвин". "Это не разорвавшийся фрагмент кассетного боеприпаса. Противник ведет интенсивный обстрел населенного пункта, где проживает мирное население. Тем самым при обстреле часть снарядов не разорвавшихся упали на землю и лежат, не сдетонировали", - рассказал командир. Он отметил, что элементы, начиненные осколками и взрывателем, представляют угрозу, так как могут взорваться, если до них дотронуться. "Таким образом происходит минирование жилых кварталов населенных пунктов, тем самым обеспечивая угрозу мирному населению", - добавил он. Ранее администрация Лисичанска в ЛНР сообщила, что несколько домов разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, по данным властей, в результате обстрела никто не пострадал.

https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, в мире, лисичанск