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ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 03.10.2023 (обновлено: 06:08 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/minirovanie-1900087707.html
ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО
ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО
Украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:07
2023-10-03T06:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
лисичанск
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ЛУГАНСК, 3 окт сен - РИА Новости. Украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир саперного взвода 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Кельвин". "Это не разорвавшийся фрагмент кассетного боеприпаса. Противник ведет интенсивный обстрел населенного пункта, где проживает мирное население. Тем самым при обстреле часть снарядов не разорвавшихся упали на землю и лежат, не сдетонировали", - рассказал командир. Он отметил, что элементы, начиненные осколками и взрывателем, представляют угрозу, так как могут взорваться, если до них дотронуться. "Таким образом происходит минирование жилых кварталов населенных пунктов, тем самым обеспечивая угрозу мирному населению", - добавил он. Ранее администрация Лисичанска в ЛНР сообщила, что несколько домов разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, по данным властей, в результате обстрела никто не пострадал.
https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, в мире, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Лисичанск
ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО

Сапер ЗВО сообщил о минировании ВСУ населенных пунктов кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота инженерных подразделений ЦВО
Работа инженерных подразделений ЦВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа инженерных подразделений ЦВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт сен - РИА Новости. Украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир саперного взвода 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Кельвин".
"Это не разорвавшийся фрагмент кассетного боеприпаса. Противник ведет интенсивный обстрел населенного пункта, где проживает мирное население. Тем самым при обстреле часть снарядов не разорвавшихся упали на землю и лежат, не сдетонировали", - рассказал командир.
Он отметил, что элементы, начиненные осколками и взрывателем, представляют угрозу, так как могут взорваться, если до них дотронуться.
"Таким образом происходит минирование жилых кварталов населенных пунктов, тем самым обеспечивая угрозу мирному населению", - добавил он.
Ранее администрация Лисичанска в ЛНР сообщила, что несколько домов разрушены в результате обстрела со стороны украинских войск, по данным властей, в результате обстрела никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛисичанск
 
 
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