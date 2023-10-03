https://ria.ru/20231003/metro-1900230380.html

В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути

В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути

На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

москва

происшествия

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/19/1555751959_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0eb6a0aad21a890641c8f5ef4bbd8470.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230813/metro-1889771688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен