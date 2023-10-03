https://ria.ru/20231003/metro-1900230380.html
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 03.10.2023
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути
На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:51
2023-10-03T17:51
2023-10-03T17:51
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230813/metro-1889771688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути
В Москве на Сокольнической линии метро выросли интервалы из-за человека на пути