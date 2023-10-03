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В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 03.10.2023
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17:51 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/metro-1900230380.html
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 03.10.2023
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути
На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:51
2023-10-03T17:51
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сказано в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
В Москве на Сокольнической линии метро человек упал на пути

В Москве на Сокольнической линии метро выросли интервалы из-за человека на пути

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтанция "Прокшино" Сокольнической линии метро
Станция Прокшино Сокольнической линии метро - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Станция "Прокшино" Сокольнической линии метро. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сказано в сообщении.
Пассажиры на станции Автозаводская Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
13 августа, 08:10
 
МоскваПроисшествияМосковский метрополитен
 
 
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