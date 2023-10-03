https://ria.ru/20231003/mask-1900220190.html
СМИ: бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей
СМИ: бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей
Бывшая девушка американского предпринимателя Илона Маска, известная под псевдонимом Граймс, подала на миллиардера и владельца соцсети Х в суд для установления... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:32
2023-10-03T17:32
2023-10-03T17:41
в мире
илон маск
граймс (клэр буше)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:220:3058:1940_1920x0_80_0_0_2fda8e5001608b8fad63e4a7c6fe7ef0.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывшая девушка американского предпринимателя Илона Маска, известная под псевдонимом Граймс, подала на миллиардера и владельца соцсети Х в суд для установления родительских прав на трех детей, пишет издание San Francisco Standard. С мая 2018 года миллиардер Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию американского предпринимателя Илона Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус. "Буше подала "ходатайство об установлении родительских отношений" 29 сентября, говорится в протоколах суда", - пишет издание. Отмечается, что, подав ходатайство, Буше по сути потребовала, чтобы суд определил законных родителей ребенка. Юрист в области семейного права Дебора Дуброфф объяснила изданию, что подобные ходатайства обычно подаются в случае, когда необходимо определить законного опекуна ребенка или назначить алименты. Однако информации о такого рода исках в суд со стороны Буше пока нет, отмечает San Francisco Standard. Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах. В 2022 году Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы сообщило, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.
https://ria.ru/20231002/striming-1899924933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, граймс (клэр буше)
В мире, Илон Маск, Граймс (Клэр Буше)
СМИ: бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей
СМИ: бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на трех детей
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Бывшая девушка американского предпринимателя Илона Маска, известная под псевдонимом Граймс, подала на миллиардера и владельца соцсети Х в суд для установления родительских прав на трех детей, пишет издание San Francisco Standard
.
С мая 2018 года миллиардер Маск
был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию американского предпринимателя Илона Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.
"Буше подала "ходатайство об установлении родительских отношений" 29 сентября, говорится в протоколах суда", - пишет издание.
Отмечается, что, подав ходатайство, Буше по сути потребовала, чтобы суд определил законных родителей ребенка.
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Юрист в области семейного права Дебора Дуброфф объяснила изданию, что подобные ходатайства обычно подаются в случае, когда необходимо определить законного опекуна ребенка или назначить алименты. Однако информации о такого рода исках в суд со стороны Буше пока нет, отмечает San Francisco Standard.
Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах.
В 2022 году Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы сообщило, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.
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