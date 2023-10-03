https://ria.ru/20231003/mask-1900166179.html

В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х

В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х - РИА Новости, 03.10.2023

В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х

Мужчина из Калифорнии подал иск о клевете против предпринимателя Илона Маска, в котором утверждает, что бизнесмен продвигал в своей соцсети Х ложное сообщение,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:51

2023-10-03T13:51

2023-10-03T14:30

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калифорния

орегон

илон маск

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мужчина из Калифорнии подал иск о клевете против предпринимателя Илона Маска, в котором утверждает, что бизнесмен продвигал в своей соцсети Х ложное сообщение, сравнивающее истца с участником столкновения неонацистов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как отмечает Ассошиэйтед пресс, иск 22-летнего Бенджамина Броди касается опубликованного в соцсети Х видео столкновений во время фестиваля представителей ЛГБТ в штате Орегон в июне. Тогда часть протестующих была одета как участники ультраправой организации Proud Boys ("Гордые парни"). Ряд пользователей соцсети отметили, что один из участников беспорядков был похож на Броди, при этом молодой человек ранее заявлял, что хочет работать на правительство, из-за чего возникли подозрения, что Броди был агентом спецслужб. В иске отмечают, что Маск, который принял активное участие в обсуждении произошедшего, своей активностью помог распространению клеветы о Броди, подвергшемуся из-за этого нападкам. В частности, Маск прокомментировал инцидент как "операцию под чужим флагом", отмечая возможную причастность Броди к спецслужбам. Молодой человек намерен добиться от предпринимателя компенсации в размере по меньшей мере в миллион долларов. В 2019 году Маск уже представал перед судом в деле о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом. Тогда присяжные приняли сторону Маска.

https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html

https://ria.ru/20231002/mask-1899819445.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния, орегон, илон маск