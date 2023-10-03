В США подали иск против Илона Маска из-за клеветы в соцсети Х
Мужчина из Калифорнии подал иск о клевете против предпринимателя Илона Маска
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мужчина из Калифорнии подал иск о клевете против предпринимателя Илона Маска, в котором утверждает, что бизнесмен продвигал в своей соцсети Х ложное сообщение, сравнивающее истца с участником столкновения неонацистов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечает Ассошиэйтед пресс, иск 22-летнего Бенджамина Броди касается опубликованного в соцсети Х видео столкновений во время фестиваля представителей ЛГБТ в штате Орегон в июне. Тогда часть протестующих была одета как участники ультраправой организации Proud Boys ("Гордые парни"). Ряд пользователей соцсети отметили, что один из участников беспорядков был похож на Броди, при этом молодой человек ранее заявлял, что хочет работать на правительство, из-за чего возникли подозрения, что Броди был агентом спецслужб.
В иске отмечают, что Маск, который принял активное участие в обсуждении произошедшего, своей активностью помог распространению клеветы о Броди, подвергшемуся из-за этого нападкам. В частности, Маск прокомментировал инцидент как "операцию под чужим флагом", отмечая возможную причастность Броди к спецслужбам.
Молодой человек намерен добиться от предпринимателя компенсации в размере по меньшей мере в миллион долларов.
В 2019 году Маск уже представал перед судом в деле о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом. Тогда присяжные приняли сторону Маска.