Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий.
По данным пресс-службы правительства региона, заседание прошло во вторник в Рязани. В его работе принял участие президент РСПП Александр Шохин.
Малков поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону. Он отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности. В этой сфере работают около 160 рязанских предприятий.
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"Очень важно, что предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях. Их продукция высокого качества, имеет хороший спрос. Завод "Русская кожа" – это уже бренд российского и международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи в стране. Благодаря этому область сейчас в лидерах по экспорту кожи и кожевенного полуфабриката", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава РСПП высоко оценил потенциал и результативную работу Рязанской области. Он подчеркнул, что в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов.
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"Ценим Рязанскую область за динамичное развитие промышленного производства. Показатели роста впечатляют. Много примеров того, как в регионе успешно реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов. Это высокотехнологичные предприятия, которые готовы заниматься импортозамещением, выходить на рынки соседних регионов и зарубежные площадки", - приводятся в сообщении слова Шохина.