Рейтинг@Mail.ru
Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
20:15 03.10.2023 (обновлено: 20:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/malkov-1900289771.html
Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость
Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость - РИА Новости, 03.10.2023
Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость
Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:15
2023-10-03T20:17
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
рязань
павел малков
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_7a8c2f66b179969250fe444abe845862.jpg
РЯЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий. По данным пресс-службы правительства региона, заседание прошло во вторник в Рязани. В его работе принял участие президент РСПП Александр Шохин. Малков поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону. Он отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности. В этой сфере работают около 160 рязанских предприятий. "Очень важно, что предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях. Их продукция высокого качества, имеет хороший спрос. Завод "Русская кожа" – это уже бренд российского и международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи в стране. Благодаря этому область сейчас в лидерах по экспорту кожи и кожевенного полуфабриката", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава РСПП высоко оценил потенциал и результативную работу Рязанской области. Он подчеркнул, что в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов. "Ценим Рязанскую область за динамичное развитие промышленного производства. Показатели роста впечатляют. Много примеров того, как в регионе успешно реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов. Это высокотехнологичные предприятия, которые готовы заниматься импортозамещением, выходить на рынки соседних регионов и зарубежные площадки", - приводятся в сообщении слова Шохина.
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html
https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_22c0cee3c0c30ac0e929d6e85c1a0f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, рязанская область, рязань, павел малков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Рязанская область, Экономика, Технологии, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей

Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий.
По данным пресс-службы правительства региона, заседание прошло во вторник в Рязани. В его работе принял участие президент РСПП Александр Шохин.
Малков поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону. Он отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности. В этой сфере работают около 160 рязанских предприятий.
«
"Очень важно, что предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях. Их продукция высокого качества, имеет хороший спрос. Завод "Русская кожа" – это уже бренд российского и международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи в стране. Благодаря этому область сейчас в лидерах по экспорту кожи и кожевенного полуфабриката", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов
25 сентября, 17:10
Глава РСПП высоко оценил потенциал и результативную работу Рязанской области. Он подчеркнул, что в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов.
«
"Ценим Рязанскую область за динамичное развитие промышленного производства. Показатели роста впечатляют. Много примеров того, как в регионе успешно реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов. Это высокотехнологичные предприятия, которые готовы заниматься импортозамещением, выходить на рынки соседних регионов и зарубежные площадки", - приводятся в сообщении слова Шохина.
Рязань - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира
13 сентября, 20:02
 
Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьРязаньПавел МалковАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала