https://ria.ru/20231003/malkov-1900289771.html

Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость

Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость - РИА Новости, 03.10.2023

Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость

Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:15

2023-10-03T20:15

2023-10-03T20:17

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

рязань

павел малков

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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РЯЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия легкой промышленности в Рязанской области сохраняют устойчивость в новых условиях, заявил губернатор Павел Малков на совместном заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий. По данным пресс-службы правительства региона, заседание прошло во вторник в Рязани. В его работе принял участие президент РСПП Александр Шохин. Малков поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону. Он отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности. В этой сфере работают около 160 рязанских предприятий. "Очень важно, что предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях. Их продукция высокого качества, имеет хороший спрос. Завод "Русская кожа" – это уже бренд российского и международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи в стране. Благодаря этому область сейчас в лидерах по экспорту кожи и кожевенного полуфабриката", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава РСПП высоко оценил потенциал и результативную работу Рязанской области. Он подчеркнул, что в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов. "Ценим Рязанскую область за динамичное развитие промышленного производства. Показатели роста впечатляют. Много примеров того, как в регионе успешно реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов. Это высокотехнологичные предприятия, которые готовы заниматься импортозамещением, выходить на рынки соседних регионов и зарубежные площадки", - приводятся в сообщении слова Шохина.

https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html

https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, рязанская область, рязань, павел малков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей