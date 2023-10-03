https://ria.ru/20231003/makkarti-1900259034.html
Маккарти допустил свою отставку с поста спикера в палате представителей США
Маккарти допустил свою отставку с поста спикера в палате представителей США - РИА Новости, 03.10.2023
Маккарти допустил свою отставку с поста спикера в палате представителей США
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил, что потеряет свой пост в том случае, если за его отстранение проголосуют члены... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:45
2023-10-03T18:45
2023-10-03T18:45
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил, что потеряет свой пост в том случае, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев. "Если пять республиканцев присоединятся к демократам, то меня отстранят", - сообщил Маккарти журналистам во вторник. Вместе с тем, оценивая собственные шансы удержать пост, он заявил, что уверен в возможности усидеть в кресле спикера и без помощи Демократической партии. Маккарти также подтвердил, что голосование по вопросу о его отстранении состоится во вторник. В понедельник член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти с поста спикера. Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней. Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии. Член палаты представителей американского конгресса, эксцентричная республиканка Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, поддержала стремление Гаетца к переменам в законодательном органе, однако отметила, что никаких перемен не стоит ожидать до возвращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства.
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кевин маккарти, в мире, конгресс сша, сша
Кевин Маккарти, В мире, Конгресс США, США
Маккарти допустил свою отставку с поста спикера в палате представителей США
Маккарти допустил, что может потерять пост спикера в палате представителей США
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил, что потеряет свой пост в том случае, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев.
"Если пять республиканцев присоединятся к демократам, то меня отстранят", - сообщил Маккарти журналистам во вторник.
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Вместе с тем, оценивая собственные шансы удержать пост, он заявил, что уверен в возможности усидеть в кресле спикера и без помощи Демократической партии. Маккарти также подтвердил, что голосование по вопросу о его отстранении состоится во вторник.
В понедельник член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти с поста спикера.
Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней.
Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии.
Член палаты представителей американского конгресса, эксцентричная республиканка Марджори Тейлор Грин
, в свою очередь, поддержала стремление Гаетца к переменам в законодательном органе, однако отметила, что никаких перемен не стоит ожидать до возвращения экс-президента страны Дональда Трампа
на пост главы государства.
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