https://ria.ru/20231003/makkarti-1900083154.html

Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении

Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении - РИА Новости, 03.10.2023

Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении

Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти иронично отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное его однопартийцем Мэттом Гаетцем. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:57

2023-10-03T03:57

2023-10-03T06:27

сша

кевин маккарти

илон маск

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти иронично отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное его однопартийцем Мэттом Гаетцем."Давай же", - написал коротко Маккарти в соцсети X в ответ на пост Гаетца, в котором конгрессмен известил, что подал соответствующее прошение.В свою очередь предприниматель и миллиардер Илон Маск, который является владельцем соцсети, по достоинству оценил словесную дуэль двух конгрессменов. "Этот обмен (репликами) – просто протрясающий", - оставил Маск комментарий в этой же ветке дискуссии.Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней. Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии.

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899795603.html

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сша, кевин маккарти, илон маск, в мире