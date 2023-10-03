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Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении - РИА Новости, 03.10.2023
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03:57 03.10.2023 (обновлено: 06:27 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900083154.html
Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении
Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении - РИА Новости, 03.10.2023
Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении
Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти иронично отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное его однопартийцем Мэттом Гаетцем. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:57
2023-10-03T06:27
сша
кевин маккарти
илон маск
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти иронично отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное его однопартийцем Мэттом Гаетцем."Давай же", - написал коротко Маккарти в соцсети X в ответ на пост Гаетца, в котором конгрессмен известил, что подал соответствующее прошение.В свою очередь предприниматель и миллиардер Илон Маск, который является владельцем соцсети, по достоинству оценил словесную дуэль двух конгрессменов. "Этот обмен (репликами) – просто протрясающий", - оставил Маск комментарий в этой же ветке дискуссии.Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней. Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии.
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899795603.html
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сша, кевин маккарти, илон маск, в мире
США, Кевин Маккарти, Илон Маск, В мире
Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении

Спикер конгресса США Маккарти с иронией отнесся к прошению о своем отстранении

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти во время выступления в Кнессете Израиля
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти во время выступления в Кнессете Израиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти иронично отреагировал на прошение о своем отстранении, поданное его однопартийцем Мэттом Гаетцем.
"Давай же", - написал коротко Маккарти в соцсети X в ответ на пост Гаетца, в котором конгрессмен известил, что подал соответствующее прошение.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей
1 октября, 20:10
В свою очередь предприниматель и миллиардер Илон Маск, который является владельцем соцсети, по достоинству оценил словесную дуэль двух конгрессменов.
"Этот обмен (репликами) – просто протрясающий", - оставил Маск комментарий в этой же ветке дискуссии.
Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней.
Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США
1 октября, 18:49
 
СШАКевин МаккартиИлон МаскВ мире
 
 
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