https://ria.ru/20231003/magomedov-1900119088.html

Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана

Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана - РИА Новости, 03.10.2023

Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана

Силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:18

2023-10-03T11:18

2023-10-03T11:40

происшествия

кизилюрт

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Сегодня был задержан мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, задержание произвели силовики из Москвы", – сказал собеседник агентства. Другой источник РИА Новости сообщил, что дело в отношении Магомедова расследует центральный аппарат СК России. Пресс-служба мэрии Кизилюрта сообщает, что в администрации города проходят следственные мероприятия, в связи чем доступ в здание ограничен.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по данному факту. Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет, с сентября 2012 по апрель 2021 года, занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

кизилюрт

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кизилюрт, республика дагестан