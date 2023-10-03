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Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана - РИА Новости, 03.10.2023
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11:18 03.10.2023 (обновлено: 11:40 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/magomedov-1900119088.html
Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана
Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана - РИА Новости, 03.10.2023
Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана
Силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:18
2023-10-03T11:40
происшествия
кизилюрт
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Сегодня был задержан мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, задержание произвели силовики из Москвы", – сказал собеседник агентства. Другой источник РИА Новости сообщил, что дело в отношении Магомедова расследует центральный аппарат СК России. Пресс-служба мэрии Кизилюрта сообщает, что в администрации города проходят следственные мероприятия, в связи чем доступ в здание ограничен.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по данному факту. Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет, с сентября 2012 по апрель 2021 года, занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html
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происшествия, кизилюрт, республика дагестан
Происшествия, Кизилюрт, Республика Дагестан
Источник сообщил о задержании экс-министра спорта Дагестана

Задержан глава Кизилюрта и бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Сегодня был задержан мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, задержание произвели силовики из Москвы", – сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости сообщил, что дело в отношении Магомедова расследует центральный аппарат СК России.
Пресс-служба мэрии Кизилюрта сообщает, что в администрации города проходят следственные мероприятия, в связи чем доступ в здание ограничен.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по данному факту.
Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. До этого он около девяти лет, с сентября 2012 по апрель 2021 года, занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана.
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