https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html

Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий

Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий - РИА Новости, 03.10.2023

Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий

"Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:23

2023-10-03T16:23

2023-10-03T16:23

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

луна

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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам во вторник. Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. Как сообщили ранее в среду в "Роскосмосе", наиболее вероятная причина аварии - блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы".

https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна