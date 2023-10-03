https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий - РИА Новости, 03.10.2023
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий
"Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:23
2023-10-03T16:23
2023-10-03T16:23
космос - риа наука
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам во вторник. Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. Как сообщили ранее в среду в "Роскосмосе", наиболее вероятная причина аварии - блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы".
https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Луна
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий
"Роскосмос" не исключил более ранних стартов миссий "Луна-26" и "Луна-27"
БАКУ, 3 окт – РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", - сказал Борисов журналистам во вторник.
Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли
.
Как сообщили ранее в среду в "Роскосмосе", наиболее вероятная причина аварии - блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы".
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"