https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html

"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"

"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25" - РИА Новости, 03.10.2023

"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"

Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" — ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить, какие команды выполнять в первую... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:04

2023-10-03T10:04

2023-10-03T15:30

космос - риа наука

луна

южный полюс

земля

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889281365_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_7b466de08837266595ae336204beda9f.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" — ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить, какие команды выполнять в первую очередь, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" по итогам работы межведомственной комиссии."Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", — говорится в пресс-релизе. Распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер. Таким образом, в бортовой комплекс управления поступали нулевые сигналы с акселерометров. Это не позволило точно определить момент набора достаточной скорости и вовремя выключить двигатели.В результате установка проработала 127 секунд вместо запланированных 84, станция вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.По итогам расследования госкорпорация сформулирует рекомендации, чтобы избежать повторения инцидента в будущих миссиях. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" объявил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП: двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.

https://ria.ru/20230901/luna-1893627993.html

https://ria.ru/20230912/luna-1895770926.html

луна

южный полюс

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, луна, южный полюс, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос