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"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25" - РИА Новости, 03.10.2023
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10:04 03.10.2023 (обновлено: 15:30 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/luna-1900106278.html
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25" - РИА Новости, 03.10.2023
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"
Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" — ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить, какие команды выполнять в первую... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:04
2023-10-03T15:30
космос - риа наука
луна
южный полюс
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" — ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить, какие команды выполнять в первую очередь, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" по итогам работы межведомственной комиссии."Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", — говорится в пресс-релизе. Распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер. Таким образом, в бортовой комплекс управления поступали нулевые сигналы с акселерометров. Это не позволило точно определить момент набора достаточной скорости и вовремя выключить двигатели.В результате установка проработала 127 секунд вместо запланированных 84, станция вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.По итогам расследования госкорпорация сформулирует рекомендации, чтобы избежать повторения инцидента в будущих миссиях. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" объявил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП: двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
https://ria.ru/20230901/luna-1893627993.html
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космос - риа наука, луна, южный полюс, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Луна, Южный полюс, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
"Роскосмос" назвал основную причину аварии станции "Луна-25"

"Роскосмос": "Луна-25" упала из-за нештатной работы комплекса управления

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкДоставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодром Восточный
Доставка автоматической станции Луна-25 научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Доставка автоматической станции "Луна-25" научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодром Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" — ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить, какие команды выполнять в первую очередь, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" по итогам работы межведомственной комиссии.
«
"Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", — говорится в пресс-релизе.
Распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер. Таким образом, в бортовой комплекс управления поступали нулевые сигналы с акселерометров. Это не позволило точно определить момент набора достаточной скорости и вовремя выключить двигатели.
В результате установка проработала 127 секунд вместо запланированных 84, станция вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.
По итогам расследования госкорпорация сформулирует рекомендации, чтобы избежать повторения инцидента в будущих миссиях.
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Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на южный полюс Луны — 21 августа.
Однако 19 августа "Роскосмос" объявил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП: двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
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