https://ria.ru/20231003/lukashenko-1900091163.html

ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко

ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.10.2023

ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T07:42

2023-10-03T07:42

2023-10-03T07:42

белоруссия

германия

брюссель

александр лукашенко

евросоюз

в мире

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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует санкции и меры политического давления, противоречащие международному праву. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал, поздравляя народ Федеративной Республики Германия с Днем единства. В поздравлении глава государства отметил, что объединение Германии в 1990 году стало возможно благодаря атмосфере доверия и конструктивного сотрудничества между странами континента. "Переход от противостояния к диалогу потребовал тогда от всех сторон принятия отважных, стратегических решений. К сожалению, теперь Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда суверенных государств. Единственным инструментом Брюсселя являются односторонние меры экономического и политического давления, которые прямо противоречат международному праву", - отметил Лукашенко в поздравлении. Он подчеркнул, что поддержка официальным Берлином такого курса наносит вред и абсолютно не соответствует надеждам двух народов, вызывает в Белоруссии глубокое разочарование и обоснованное неприятие, особенно с учетом ужасных событий и многочисленных жертв на белорусской земле по время Второй мировой войны. "Через 100 лет со дня установления дипломатических отношений Беларусь, как и ранее, готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Это будет также способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", - процитировали в пресс-службе поздравление. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881540908.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899960952.html

белоруссия

германия

брюссель

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белоруссия, германия, брюссель, александр лукашенко, евросоюз, в мире