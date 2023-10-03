ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко
Лукашенко: ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, используя санкции
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует санкции и меры политического давления, противоречащие международному праву.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал, поздравляя народ Федеративной Республики Германия с Днем единства. В поздравлении глава государства отметил, что объединение Германии в 1990 году стало возможно благодаря атмосфере доверия и конструктивного сотрудничества между странами континента.
"Переход от противостояния к диалогу потребовал тогда от всех сторон принятия отважных, стратегических решений. К сожалению, теперь Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда суверенных государств. Единственным инструментом Брюсселя являются односторонние меры экономического и политического давления, которые прямо противоречат международному праву", - отметил Лукашенко в поздравлении.
Он подчеркнул, что поддержка официальным Берлином такого курса наносит вред и абсолютно не соответствует надеждам двух народов, вызывает в Белоруссии глубокое разочарование и обоснованное неприятие, особенно с учетом ужасных событий и многочисленных жертв на белорусской земле по время Второй мировой войны.
"Через 100 лет со дня установления дипломатических отношений Беларусь, как и ранее, готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Это будет также способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.