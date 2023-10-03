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ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.10.2023
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07:42 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/lukashenko-1900091163.html
ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко
ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.10.2023
ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:42
2023-10-03T07:42
белоруссия
германия
брюссель
александр лукашенко
евросоюз
в мире
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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует санкции и меры политического давления, противоречащие международному праву. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал, поздравляя народ Федеративной Республики Германия с Днем единства. В поздравлении глава государства отметил, что объединение Германии в 1990 году стало возможно благодаря атмосфере доверия и конструктивного сотрудничества между странами континента. "Переход от противостояния к диалогу потребовал тогда от всех сторон принятия отважных, стратегических решений. К сожалению, теперь Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда суверенных государств. Единственным инструментом Брюсселя являются односторонние меры экономического и политического давления, которые прямо противоречат международному праву", - отметил Лукашенко в поздравлении. Он подчеркнул, что поддержка официальным Берлином такого курса наносит вред и абсолютно не соответствует надеждам двух народов, вызывает в Белоруссии глубокое разочарование и обоснованное неприятие, особенно с учетом ужасных событий и многочисленных жертв на белорусской земле по время Второй мировой войны. "Через 100 лет со дня установления дипломатических отношений Беларусь, как и ранее, готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Это будет также способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", - процитировали в пресс-службе поздравление. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881540908.html
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899960952.html
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белоруссия, германия, брюссель, александр лукашенко, евросоюз, в мире
Белоруссия, Германия, Брюссель, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко

Лукашенко: ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, используя санкции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда государств, использует санкции и меры политического давления, противоречащие международному праву.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал, поздравляя народ Федеративной Республики Германия с Днем единства. В поздравлении глава государства отметил, что объединение Германии в 1990 году стало возможно благодаря атмосфере доверия и конструктивного сотрудничества между странами континента.
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"Переход от противостояния к диалогу потребовал тогда от всех сторон принятия отважных, стратегических решений. К сожалению, теперь Европейский союз проводит несамостоятельную политику конфронтации в отношении ряда суверенных государств. Единственным инструментом Брюсселя являются односторонние меры экономического и политического давления, которые прямо противоречат международному праву", - отметил Лукашенко в поздравлении.
Он подчеркнул, что поддержка официальным Берлином такого курса наносит вред и абсолютно не соответствует надеждам двух народов, вызывает в Белоруссии глубокое разочарование и обоснованное неприятие, особенно с учетом ужасных событий и многочисленных жертв на белорусской земле по время Второй мировой войны.
"Через 100 лет со дня установления дипломатических отношений Беларусь, как и ранее, готова развивать сотрудничество с ФРГ на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Это будет также способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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БелоруссияГерманияБрюссельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВ мире
 
 
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