https://ria.ru/20231003/litiy-1900078651.html

В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией

В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией - РИА Новости, 03.10.2023

В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией

Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T01:23

2023-10-03T01:23

2023-10-03T01:23

боливия

москва

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими коллегами, наиболее актуальной темой в отношениях двух стран может стать развитие литиевой отрасли в южноамериканской стране, заявил РИА Новости боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр. "Самый большой вызов в сотрудничестве, который может поставить перед нами Россия, это вопрос промышленной эксплуатации лития, мы очень рассчитываем на то, что эта тема будет стоять в повестке", - сказал Энрикес Куэльяр. В июне текущего года международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят минимум 600 миллионов долларов, строительство комплекса начнется в 2024 году. По словам Куэльяра, который прибыл в Москву для участия в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", прошедшее мероприятие стало важной площадкой для обсуждения с российскими коллегами экономических тем, которыми занимались четыре рабочие группы. Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" прошла в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

https://ria.ru/20230710/litiy-1883166493.html

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боливия, москва, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф