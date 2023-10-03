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В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
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01:23 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/litiy-1900078651.html
В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией
В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией
Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T01:23
2023-10-03T01:23
боливия
москва
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими коллегами, наиболее актуальной темой в отношениях двух стран может стать развитие литиевой отрасли в южноамериканской стране, заявил РИА Новости боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр. "Самый большой вызов в сотрудничестве, который может поставить перед нами Россия, это вопрос промышленной эксплуатации лития, мы очень рассчитываем на то, что эта тема будет стоять в повестке", - сказал Энрикес Куэльяр. В июне текущего года международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят минимум 600 миллионов долларов, строительство комплекса начнется в 2024 году. По словам Куэльяра, который прибыл в Москву для участия в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", прошедшее мероприятие стало важной площадкой для обсуждения с российскими коллегами экономических тем, которыми занимались четыре рабочие группы. Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" прошла в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
https://ria.ru/20230710/litiy-1883166493.html
боливия
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боливия, москва, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф
Боливия, Москва, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Госдума РФ
В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией

Боливийский депутат Куэльяр: разработка лития очень важна в отношениях с Россией

© iStock.com / Just_SuperЛитийная батарейка
Литийная батарейка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Just_Super
Литийная батарейка . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими коллегами, наиболее актуальной темой в отношениях двух стран может стать развитие литиевой отрасли в южноамериканской стране, заявил РИА Новости боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр.
«
"Самый большой вызов в сотрудничестве, который может поставить перед нами Россия, это вопрос промышленной эксплуатации лития, мы очень рассчитываем на то, что эта тема будет стоять в повестке", - сказал Энрикес Куэльяр.
В июне текущего года международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят минимум 600 миллионов долларов, строительство комплекса начнется в 2024 году.
По словам Куэльяра, который прибыл в Москву для участия в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", прошедшее мероприятие стало важной площадкой для обсуждения с российскими коллегами экономических тем, которыми занимались четыре рабочие группы.
Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" прошла в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
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БоливияМоскваРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Госдума РФ
 
 
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