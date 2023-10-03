В Боливии назвали разработку лития важнейшим аспектом отношений с Россией
Боливийский депутат Куэльяр: разработка лития очень важна в отношениях с Россией
© iStock.com / Just_SuperЛитийная батарейка
© iStock.com / Just_Super
Литийная батарейка . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прошедшая в Москве парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" стала для Боливии важной площадкой обсуждения экономических вопросов с российскими коллегами, наиболее актуальной темой в отношениях двух стран может стать развитие литиевой отрасли в южноамериканской стране, заявил РИА Новости боливийский депутат Роландо Америко Энрикес Куэльяр.
«
"Самый большой вызов в сотрудничестве, который может поставить перед нами Россия, это вопрос промышленной эксплуатации лития, мы очень рассчитываем на то, что эта тема будет стоять в повестке", - сказал Энрикес Куэльяр.
В июне текущего года международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят минимум 600 миллионов долларов, строительство комплекса начнется в 2024 году.
По словам Куэльяра, который прибыл в Москву для участия в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", прошедшее мероприятие стало важной площадкой для обсуждения с российскими коллегами экономических тем, которыми занимались четыре рабочие группы.
Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" прошла в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.