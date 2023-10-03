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Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР - РИА Новости, 03.10.2023
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14:41 03.10.2023 (обновлено: 15:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/linii-1900178916.html
Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР
Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР - РИА Новости, 03.10.2023
Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР
Ситуация с горячими линиями для обращений граждан улучшилась, но качество ответов оказалось не везде приемлемым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:41
2023-10-03T15:00
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Ситуация с горячими линиями для обращений граждан улучшилась, но качество ответов оказалось не везде приемлемым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В начале августа Пушилин на одном из оперативных совещаний отметил неудовлетворительную работу горячих линий и распорядился в срочном порядке наладить их работу. "Ситуация с горячими линиями улучшилась – подавляющее большинство работают, но качество ответов далеко не везде приемлемое. Так, например, на горячую линию для обращения граждан о работе объектов водоснабжения и теплоснабжения Министерства строительства и ЖКХ дозвониться не сложно, но бесполезно! На сообщение о том, что течет вода по улице – сразу без уточняющих вопросов предлагают звонить в водоканал, куда дозвониться почти не реально: один номер не отвечает, второй постоянно занят", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона. Глава республики также отметил, что горячая линия по вопросам электроснабжения министерства угля и энергетики функционирует, однако сотрудники отказываются принимать сообщение по телефону и требуют письменное обращение. "Настаиваю на том, чтобы работа горячих линий стала эффективной мерой в решении насущных проблем людей – необходима качественная обработка поступающих звонков", - добавил он.
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР

Пушилин: ситуации с горячими линиями для обращений граждан в ДНР улучшилась

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Ситуация с горячими линиями для обращений граждан улучшилась, но качество ответов оказалось не везде приемлемым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В начале августа Пушилин на одном из оперативных совещаний отметил неудовлетворительную работу горячих линий и распорядился в срочном порядке наладить их работу.
"Ситуация с горячими линиями улучшилась – подавляющее большинство работают, но качество ответов далеко не везде приемлемое. Так, например, на горячую линию для обращения граждан о работе объектов водоснабжения и теплоснабжения Министерства строительства и ЖКХ дозвониться не сложно, но бесполезно! На сообщение о том, что течет вода по улице – сразу без уточняющих вопросов предлагают звонить в водоканал, куда дозвониться почти не реально: один номер не отвечает, второй постоянно занят", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона.
Глава республики также отметил, что горячая линия по вопросам электроснабжения министерства угля и энергетики функционирует, однако сотрудники отказываются принимать сообщение по телефону и требуют письменное обращение.
"Настаиваю на том, чтобы работа горячих линий стала эффективной мерой в решении насущных проблем людей – необходима качественная обработка поступающих звонков", - добавил он.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
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