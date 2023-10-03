Пушилин заявил об улучшении ситуации с горячими линиями в ДНР
Пушилин: ситуации с горячими линиями для обращений граждан в ДНР улучшилась
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Ситуация с горячими линиями для обращений граждан улучшилась, но качество ответов оказалось не везде приемлемым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В начале августа Пушилин на одном из оперативных совещаний отметил неудовлетворительную работу горячих линий и распорядился в срочном порядке наладить их работу.
"Ситуация с горячими линиями улучшилась – подавляющее большинство работают, но качество ответов далеко не везде приемлемое. Так, например, на горячую линию для обращения граждан о работе объектов водоснабжения и теплоснабжения Министерства строительства и ЖКХ дозвониться не сложно, но бесполезно! На сообщение о том, что течет вода по улице – сразу без уточняющих вопросов предлагают звонить в водоканал, куда дозвониться почти не реально: один номер не отвечает, второй постоянно занят", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона.
Глава республики также отметил, что горячая линия по вопросам электроснабжения министерства угля и энергетики функционирует, однако сотрудники отказываются принимать сообщение по телефону и требуют письменное обращение.
"Настаиваю на том, чтобы работа горячих линий стала эффективной мерой в решении насущных проблем людей – необходима качественная обработка поступающих звонков", - добавил он.