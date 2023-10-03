Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 03.10.2023 (обновлено: 12:12 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/letalnost-1900133659.html
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента
Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853837795_0:30:2982:1708_1920x0_80_0_0_e13b6db234929c2c4a06b94eec32588a.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов". "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил министр.Также Шойгу подчеркнул, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. "Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - заявил министр.
https://ria.ru/20230922/svo-1897802193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853837795_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5283fcb6f92a44b15ca7dc282eaa6e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента

Шойгу: летальность военных в госпиталях составляет 0,43 процента и снижается

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале министерства обороны им. Пирогова в Симферополе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Министр отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов". "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил министр.
Также Шойгу подчеркнул, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. "Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - заявил министр.
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Раненые — они как дети". Кто вытягивает российских бойцов с того света
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала