https://ria.ru/20231003/letalnost-1900133659.html
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента
Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:11
2023-10-03T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов". "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил министр.Также Шойгу подчеркнул, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. "Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - заявил министр.
https://ria.ru/20230922/svo-1897802193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента
Шойгу: летальность военных в госпиталях составляет 0,43 процента и снижается
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Министр отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов". "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил министр.
Также Шойгу подчеркнул, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. "Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - заявил министр.
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