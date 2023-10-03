https://ria.ru/20231003/letalnost-1900133659.html

Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента

Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента

Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:11

2023-10-03T12:11

2023-10-03T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Летальность российских раненых военных в госпиталях составляет 0,43% и снижается, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться", - сообщил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Министр отметил, что военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасают "жизни и здоровье наших бойцов". "Хочу поблагодарить военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу", - добавил министр.Также Шойгу подчеркнул, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. "Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - заявил министр.

https://ria.ru/20230922/svo-1897802193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр