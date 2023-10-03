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Политический кризис осени 1993 года

Политический кризис осени 1993 года - РИА Новости, 03.10.2023

Политический кризис осени 1993 года

Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти – исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:01

2023-10-03T02:01

2023-10-03T02:01

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Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти – исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента – Верховного Совета (ВС) РСФСР, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства, 3-4 октября 1993 года перешло в вооруженное столкновение и окончилось танковым обстрелом резиденции парламента – Дома Советов (Белого дома). Согласно заключению Комиссии Государственной Думы по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года, исходной причиной событий и их тяжких последствий явилась подготовка и издание президентом РФ Борисом Ельциным указа от 21 сентября №1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации". Указом, в частности, предписывалось прервать осуществление Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом РФ законодательной, распорядительной и контрольной функций, не созывать Съезд народных депутатов, а также прекратить полномочия народных депутатов РФ.В соответствии с указом, в стране должен быть создан совершенно новый орган законодательной власти – двухпалатный парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации.21 сентября 1993 года около 20.00 Борис Ельцин обнародовал указ в телеобращении к гражданам, заявив о невозможности продолжения сотрудничества с законодательной властью из-за превращения Верховного совета в "штаб непримиримой оппозиции", которая "подталкивает Россию к пропасти". Он объявил о назначении на 11-12 декабря 1993 года выборов нового состава парламента.Спустя 30 минут после обращения президента по телевидению выступил председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Он назвал действия Ельцина "государственным переворотом". В 22.00 состоялось экстренное заседание президиума Верховного Совета РФ, на котором было принято постановление "О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина".В это же время началось экстренное заседание Конституционного суда под председательством Валерия Зорькина. Суд вынес заключение, что указ президента №1400 не соответствует Конституции РФ и служит основанием для отрешения Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121-10 или 121-6 Конституции РФ. После того, как заключение КС было доставлено в Верховный Совет, тот, продолжая свое заседание, принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице-президента Александра Руцкого, а также назначении созыва 22 сентября 1993 года экстренной сессии Верховного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О государственном перевороте в Российской Федерации".Страна вступила в острый политический кризис.22 сентября 1993 года в 00 часов открылась VII (экстренная) сессия Верховного Совета Российской Федерации, продолжавшаяся с перерывами до 19 часов.Верховный Совет РФ принял постановление "О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.", в котором подтвердил прекращение президентских полномочий Ельцина с 20.00 21 сентября 1993 года, и постановление "Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации вице-президентом Российской Федерации Руцким А.В.", в котором констатировал переход президентских полномочий к Александру Руцкому. После этого Верховным Советом были приняты постановления о новых назначениях на важнейшие посты в силовых структурах страны.К 10 часам утра 22 сентября у Дома Советов собралось около полутора тысяч человек, численность сторонников Верховного Совета с каждым часом росла, и во второй половине дня здесь находилось уже несколько тысяч человек.В здании Верховного Совета была отключена телефонная связь, а позже и электричество. С целью обеспечения охраны Дома Советов из числа собравшихся у здания граждан началось формирование добровольческих подразделений.27 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О функционировании органов исполнительной власти в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации", в котором, в частности, подчинил органы исполнительной власти субъектов Федерации Совету Министров – Правительству Российской Федерации по всем вопросам, за исключением отнесенных к исключительному ведению органов исполнительной власти субъектов Федерации.Здание Дома Советов было блокировано прибывающими к нему силами московской милиции, ОМОНа и частями внутренних войск МВД РФ. Перед военнослужащими внутренних войск и сотрудниками милиции была поставлена задача – никого не пропускать в Дом Советов, но людей из Дома Советов выпускать. К этому времени в здании Дома Советов находилось около двух тысяч человек. Руководством ГУВД города Москвы был утвержден План оперативных мероприятий, в соответствии с которым полностью прекращался доступ людей к Дому Советов. Прилегающие к зданию улицы были перекрыты заграждениями из поставленных друг за другом вплотную поливальных машин и колючей проволоки. Непосредственно перед заграждениями выставили два ряда оцепления из сотрудников милиции и военнослужащих войск МВД. Также были установлены три водомета, направленных в сторону города – на случай попыток прорыва к зданию Дома Советов демонстрантов из числа оппозиционно настроенных граждан.28 сентября с 8 часов утра возле оцепления начали скапливаться граждане, выступавшие в поддержку Верховного Совета. По мере роста числа людей накалялась обстановка. Группы граждан предпринимали попытки прорыва оцепления, возникали столкновения с сотрудниками милиции.Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин обнародовал требование к федеральным органам власти и органам власти субъектов Российской Федерации, в котором изложил свое видение "нулевого варианта" выхода из конституционного кризиса. В частности, он предложил приостановить исполнение всех актов президента и парламента, принятых с 20.00 часов 21 сентября 1993 года. Кроме того, он предложил созвать совещание руководителей представительной и исполнительной властей субъектов РФ для выработки порядка проведения и сроков будущих выборов. Президент Российской Федерации Борис Ельцин и председатель правительства РФ Виктор Черномырдин обратились к Александру Руцкому и Руслану Хасбулатову с требованием до 4 октября 1993 года вывести из Дома Советов депутатов и сторонников и сдать находившееся в их распоряжении оружие. Это предложение было отвергнуто.В ночь на 1 октября проходили переговоры между представителями ВС и президента России. Парламент был представлен председателем Совета республики Вениамином Соколовым и председателем Совета Национальностей Рамазаном Абдулатиповым. Другую сторону представляли руководитель администрации президента РФ Сергей Филатов, мэр Москвы Юрий Лужков, первый заместитель председателя Совета Министров Олег Сосковец. В результате переговоров около 4 часов был подписан Протокол №1, предусматривавший сбор и складирование находившегося в Доме Советов нештатного оружия под охраной совместных контрольных групп, сформированных из сотрудников ГУВД Москвы и Департамента охраны Верховного Совета Российской Федерации, а также сокращение сил и средств наружной охраны здания парламента.В ответ "президентская сторона" соглашалась незамедлительно включить электроэнергию и теплоснабжение здания парламента. После реализации первого этапа стороны должны были приступить к одновременному выводу из Дома Советов всех охранных формирований и снятию наружной охраны ГУВД, а также окончательно решить вопрос вывоза нештатного оружия из здания парламента. После этого предполагалось перейти к дальнейшему согласованию правовых и политических гарантий.Свет и отопление в "Белом доме" были вскоре включены. Однако в 6 часов утра Военный совет обороны Дома Советов РФ расценил подписание соглашения с представителями Ельцина как ошибочное. Действия Абдулатипова и Соколова были расценены как превышение полномочий, а протокол № 1 отменен. После этого решения электричество в Доме Советов было вновь отключено, а к зданию выдвинулись четыре колонны бронетехники Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ("дивизия Дзержинского"). В 10.30 начались новые переговоры – в Свято-Даниловом монастыре, при посредничестве Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Их итогом стало подписание программы мер по нормализации обстановки, в которую входили взаимное предоставление сведений о запланированных действиях, составе вооруженных сил и вооружений, организация совместной охраны мест хранения оружия, установление режима пропуска граждан в Дом Советов.Однако 2 октября Александр Руцкой издал указ "О Президиуме Совета Министров – Правительства Российской Федерации", в соответствии с которым отправил в отставку председателя правительства Виктора Черномырдина, его первого заместителя Егора Гайдара и целый ряд других министров. Днем 2 октября на Смоленской площади Москвы прошел митинг сторонников Верховного Совуета. Произошли столкновения демонстрантов с милицией.3 октября конфликт приобрел лавинообразный характер. Митинг оппозиции, начавшийся в 14.00 на Октябрьской площади, собрал десятки тысяч человек. Прорвав заслоны ОМОНа, участники митинга двинулись к Белому дому и разблокировали его. Александр Руцкой с балкона призвал взять штурмом мэрию и Останкино.Демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. При прорыве оцепления в районе мэрии города Москвы сотрудники милиции применили против демонстрантов огнестрельное оружие на поражение. Сразу после взятия мэрии сторонники Верховного Совета заняли находившуюся рядом гостиницу "Мир", где располагался оперативный штаб ГУВД Москвы.Около 19.00 начался штурм Останкинского телецентра, однако попытка демонстрантов взять телецентр не увенчалась успехом. Президентом Борисом Ельциным был подписан указ о введении в Москве чрезвычайного положения с 16 часов 00 минут 3 октября до 16 часов 00 минут 10 октября.Начался ввод войск в Москву.4 октября около 7.30 часов началась операция по планомерному освобождению Белого дома.БМП и БТР открыли прицельный огонь по зданию Верховного Совета. В 08.35 десантники Тульской дивизии перебежками двинулись к зданию под прикрытием огня из БТР и БМП. В 09.00 по телевидению выступил Борис Ельцин, заявивший о вводе войск в Москву и возбуждении уголовных дел против лидеров "переворота", к которым он отнес руководителей Верховного Совета. К 09.15 здание Дома Советов было полностью окружено войсковыми подразделениями. В 09.30 к обстрелу Дома Советов приступили танки. В 09.40 над зданием Дома Советов появились вертолеты.В 11.00 защитники Дома Советов обратились к войскам с просьбой дать возможность вывести из зоны обстрела женщин. Военные согласились, но попытка вывода не удалась. В 14.00 обстрел временно прекратился, первые сдавшиеся покинули Дом Советов. В 15.00 снайперы, засевшие в зданиях вокруг парламента, обстреливают милиционеров. ОМОН открыл ответный огонь. В 16.45 Дом Советов начали массово покидать люди, войска приступили к зачистке здания. Руцкой, Хасбулатов и ряд их сторонников были арестованы. 6 октября Борис Ельцин подписал указ "Об объявлении траура по жертвам вооруженной попытки государственного переворота". Согласно выводам Комиссии Госдумы, по приближенной оценке, в ходе событий 21 сентября – 5 октября 1993 года были убиты или скончались от полученных ранений около 200 и получили ранения или иные телесные повреждения различной степени тяжести не менее тысячи человек.В результате трагических событий 3-4 октября 1993 года в Москве Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ были ликвидированы. До избрания Федерального Собрания и принятия новой Конституции в РФ устанавливалось прямое президентское правление. Указом от 7 октября 1993 года "О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в РФ" президент установил, что до начала работы Федерального Собрания вопросы бюджетно-финансового характера, земельной реформы, собственности, госслужбы и социальной занятости населения, ранее решаемые съездом народных депутатов РФ, теперь осуществляются президентом РФ. Другим указом от 7 октября "О Конституционном Суде РФ" президент фактически упразднил этот орган. Также Борис Ельцин издал ряд указов, прекращающих деятельность представительных органов власти субъектов Федерации и местных Советов.12 декабря 1993 года была принята новая Конституция России, в которой такой орган государственной власти, как съезд народных депутатов, уже не упоминался.23 февраля 1994 года Государственная дума объявила политическую и экономическую амнистию участникам событий сентября-октября 1993 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, ссср, борис ельцин, александр руцкой, руслан хасбулатов, омон россии, госдума рф