https://ria.ru/20231003/konsulstvo-1900300111.html

МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах

МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах - РИА Новости, 03.10.2023

МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах

Финляндии не нужно отказываться от статуса демилитаризованных у Аландских островов (автономия в составе Финляндии) и упразднять российское консульство в столице РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:18

2023-10-03T22:18

2023-10-03T22:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт – РИА Новости. Финляндии не нужно отказываться от статуса демилитаризованных у Аландских островов (автономия в составе Финляндии) и упразднять российское консульство в столице этого региона, городе Мариехамне, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее в МИД заявляли об изучении договоров по данным вопросам, а президент страны Саули Ниинистё запросил у МИД разъяснение о правовом статусе консульства РФ в Мариехамне. "Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и упразднять российское консульство в Мариехамне", - сообщает YLE. Позиция министерства основана на том факте, что изменить текущую ситуацию с юридической точки зрения будет сложно, уточняется в сообщении. С 1 октября в России работает одно дипломатическое представительство Финляндии: посольство в Москве, в то время как у России два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов. Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году. Консульство РФ (ранее – СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

https://ria.ru/20231003/posolstvo-1900113016.html

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

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в мире, финляндия, саули ниинисте, лига наций, аландские острова, россия