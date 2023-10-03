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МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах - РИА Новости, 03.10.2023
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22:18 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/konsulstvo-1900300111.html
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах - РИА Новости, 03.10.2023
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах
Финляндии не нужно отказываться от статуса демилитаризованных у Аландских островов (автономия в составе Финляндии) и упразднять российское консульство в столице РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:18
2023-10-03T22:18
в мире
финляндия
саули ниинисте
лига наций
аландские острова
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт – РИА Новости. Финляндии не нужно отказываться от статуса демилитаризованных у Аландских островов (автономия в составе Финляндии) и упразднять российское консульство в столице этого региона, городе Мариехамне, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее в МИД заявляли об изучении договоров по данным вопросам, а президент страны Саули Ниинистё запросил у МИД разъяснение о правовом статусе консульства РФ в Мариехамне. "Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и упразднять российское консульство в Мариехамне", - сообщает YLE. Позиция министерства основана на том факте, что изменить текущую ситуацию с юридической точки зрения будет сложно, уточняется в сообщении. С 1 октября в России работает одно дипломатическое представительство Финляндии: посольство в Москве, в то время как у России два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов. Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году. Консульство РФ (ранее – СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.
https://ria.ru/20231003/posolstvo-1900113016.html
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в мире, финляндия, саули ниинисте, лига наций, аландские острова, россия
В мире, Финляндия, Саули Ниинисте, Лига Наций, Аландские острова, Россия
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах

YLE: МИД Финляндии не намерен закрывать консульство РФ на Аландских островах

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт – РИА Новости. Финляндии не нужно отказываться от статуса демилитаризованных у Аландских островов (автономия в составе Финляндии) и упразднять российское консульство в столице этого региона, городе Мариехамне, сообщает во вторник со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Ранее в МИД заявляли об изучении договоров по данным вопросам, а президент страны Саули Ниинистё запросил у МИД разъяснение о правовом статусе консульства РФ в Мариехамне.
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"Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и упразднять российское консульство в Мариехамне", - сообщает YLE.
Позиция министерства основана на том факте, что изменить текущую ситуацию с юридической точки зрения будет сложно, уточняется в сообщении.
С 1 октября в России работает одно дипломатическое представительство Финляндии: посольство в Москве, в то время как у России два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор.
После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году. Консульство РФ (ранее – СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.
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