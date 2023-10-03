https://ria.ru/20231003/konservator-1900294444.html

Консерватора, обвинившего главу МВД Британии в гомофобии, вывели из зала

Консерватора, обвинившего главу МВД Британии в гомофобии, вывели из зала - РИА Новости, 03.10.2023

Консерватора, обвинившего главу МВД Британии в гомофобии, вывели из зала

Член администрации Лондона от Консервативной партии Эндрю Бофф был выведен из зала во время выступления главы МВД Британии Суэллы Браверман, после того как он... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:06

2023-10-03T21:06

2023-10-03T21:06

в мире

лондон

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Член администрации Лондона от Консервативной партии Эндрю Бофф был выведен из зала во время выступления главы МВД Британии Суэллы Браверман, после того как он обвинил министра в гомофобии, сообщила во вторник газета Mirror. В ходе своей речи министр раскритиковала левые убеждения, заявив, что они нарушают работу общественных институтов. "Высокопоставленный консерватор из Лондона был выдворен с выступления Суэллы Браверман на съезде тори после обвинений министра внутренних дел в произнесении "гомофобных речей", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что речь идёт об Эндрю Боффе, который является членом лондонской ассамблеи, выборного представительного органа в составе администрации Большого Лондона. По данным газеты, Бофф назвал речь Браверман гомофобной, а когда его выводили из зала, он добавил, что политика властей выставляет Консервативную партию "трансфобной и гомофобной". Сама Браверман никак не отреагировала на происходящее и продолжила своё выступление, которое в конце было встречено бурными овациями стоя. В ходе своего выступления Браверман раскритиковала оппозиционную Лейбористскую партию и заявила, что в случае её прихода к власти Британия погрязнет в убеждениях вокизма. По её словам, ситуация уже сейчас обстоит не лучшим образом, и в правительстве, полиции, ведущих компаниях и других учреждениях "под лозунгом разнообразия, справедливости и инклюзивности" принимается политика, искажающая изначальные цели этих институтов. Министр заявила, что общественности преподносятся крайне противоречивые идеи, которые выдаются за традиционные ценности, и что, если не бороться с этим "ядом", ситуация только ухудшится. Браверман привела в пример ситуацию, когда людям приходится подавать в отставку, после того, как на них обрушивается критика из-за убеждений о том, что мужчина не может быть женщиной, а также ситуацию, когда многим делают выговор из-за использования "неправильных" слов. Глава британского МВД в своей речи также заявила о приверженности бороться с потоком нелегальных мигрантов и поддерживать полицию в обеспечении правопорядка.

https://ria.ru/20231003/aktivisty-1900285598.html

https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html

https://ria.ru/20231002/pomosch-1899991567.html

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