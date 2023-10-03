https://ria.ru/20231003/konkurs-1900135467.html

Конкурс профмастерства для водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье

Конкурс профмастерства для водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2023

Конкурс профмастерства для водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье

Конкурс профессионального мастерства среди водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье, победители и призеры конкурса получат денежные премии от 50 до 110... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:15

2023-10-03T12:15

2023-10-03T12:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Конкурс профессионального мастерства среди водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье, победители и призеры конкурса получат денежные премии от 50 до 110 тысяч рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова. Мы решили поддержать наших водителей, провести конкурс профессионального мастерства и определить лучших. По его итогам победитель и призёры получат денежную премию: 110 тысяч рублей – за первое место, 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей – за второе и третье места соответственно", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, сейчас в регионе стартовали отборочные испытания, по итогам которых будут определены финалисты конкурса. К участию допускаются водители, проработавшие на областной станции скорой помощи не менее шести месяцев. Отборочный этап включает теоретическую проверку знаний ПДД, а также практическую части. "Каждый участник отвечает на 20 вопросов, сформированных на основе экзаменационных билетов ГИБДД. Практическая часть включает задания по скоростному маневрированию. Судьи фиксируют время прохождения тестирования и выполнения фигур", - добавили в Минздраве. Финал конкурса пройдет 12 октября в Подольске. В нём примут участие 18 финалистов отборочных испытаний, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230912/audit-1895856096.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова