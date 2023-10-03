https://ria.ru/20231003/konflikt-1900296442.html

МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта

МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 03.10.2023

МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта

Киевский режим не настроен на установление мира, а лишь хочет дальнейшего продолжения конфликта, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:33

2023-10-03T21:33

2023-10-03T21:33

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киев

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ООН, 3 окт – РИА Новости. Киевский режим не настроен на установление мира, а лишь хочет дальнейшего продолжения конфликта, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса", - сказал Воронцов. "Поэтому мы хотели бы призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", - добавил дипломат. По его словам, "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900087317.html

https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html

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киев

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в мире, россия, генеральная ассамблея оон, украина, киев, оон