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МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 03.10.2023
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21:33 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900296442.html
МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта
МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 03.10.2023
МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта
Киевский режим не настроен на установление мира, а лишь хочет дальнейшего продолжения конфликта, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:33
2023-10-03T21:33
в мире
россия
генеральная ассамблея оон
украина
киев
оон
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Киевский режим не настроен на установление мира, а лишь хочет дальнейшего продолжения конфликта, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса", - сказал Воронцов. "Поэтому мы хотели бы призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", - добавил дипломат. По его словам, "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900087317.html
https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html
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в мире, россия, генеральная ассамблея оон, украина, киев, оон
В мире, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Украина, Киев, ООН
МИД: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта

МИД РФ: Киев не настроен на установление мира, ему нужно продолжение конфликта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ООН, 3 окт – РИА Новости. Киевский режим не настроен на установление мира, а лишь хочет дальнейшего продолжения конфликта, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«
"Выступление делегата с Украины лишь в очередной раз подтверждает всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве. Это выступление четко демонстрирует, что киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса", - сказал Воронцов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
На Запад. Украину ждет новый конфликт
Вчера, 05:59
«
"Поэтому мы хотели бы призвать делегата с Украины, чтобы он доложил это в свою столицу - четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим", - добавил дипломат.
По его словам, "фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО
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