https://ria.ru/20231003/konflikt-1900290078.html

Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией

Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией - РИА Новости, 04.10.2023

Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус во время разговора с населением пришел в ярость, услышав мнение о том, что конфликт на Украине можно было... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-03T20:20

2023-10-03T20:20

2023-10-04T00:24

в мире

германия

борис писториус

украина

олаф шольц

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во время разговора с населением пришел в ярость, услышав мнение о том, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция мероприятия велась на сайте правительства.Уточняется, что одним из последних к главе ведомства обратился мужчина, который вначале заявил, что он хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". В ответ Писториус тут же заметил, что спрашивать можно о чем угодно. "Это вы так говорите", — ответил мужчина.Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, о чем не сообщали немецкие СМИ. Далее ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, в ответ тот указал на право выражать свое мнение. "Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", — сказал Писториус раздраженным тоном.После этого в зале прозвучали аплодисменты.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html

https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, украина, олаф шольц, россия, владимир путин