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Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией - РИА Новости, 04.10.2023
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20:20 03.10.2023 (обновлено: 00:24 04.10.2023)
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900290078.html
Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией
Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией - РИА Новости, 04.10.2023
Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус во время разговора с населением пришел в ярость, услышав мнение о том, что конфликт на Украине можно было... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-03T20:20
2023-10-04T00:24
в мире
германия
борис писториус
украина
олаф шольц
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во время разговора с населением пришел в ярость, услышав мнение о том, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция мероприятия велась на сайте правительства.Уточняется, что одним из последних к главе ведомства обратился мужчина, который вначале заявил, что он хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". В ответ Писториус тут же заметил, что спрашивать можно о чем угодно. "Это вы так говорите", — ответил мужчина.Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, о чем не сообщали немецкие СМИ. Далее ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, в ответ тот указал на право выражать свое мнение. &quot;Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка&quot;, — сказал Писториус раздраженным тоном.После этого в зале прозвучали аплодисменты.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html
https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html
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в мире, германия, борис писториус, украина, олаф шольц, россия, владимир путин
В мире, Германия, Борис Писториус, Украина, Олаф Шольц, Россия, Владимир Путин
Писториус разозлился из-за слов о возможности договориться с Россией

Глава МО ФРГ Писториус зло отреагировал на предложение договориться с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во время разговора с населением пришел в ярость, услышав мнение о том, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция мероприятия велась на сайте правительства.
Уточняется, что одним из последних к главе ведомства обратился мужчина, который вначале заявил, что он хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". В ответ Писториус тут же заметил, что спрашивать можно о чем угодно.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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"Это вы так говорите", — ответил мужчина.
Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, о чем не сообщали немецкие СМИ. Далее ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, в ответ тот указал на право выражать свое мнение.
«

"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", — сказал Писториус раздраженным тоном.

После этого в зале прозвучали аплодисменты.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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В миреГерманияБорис ПисториусУкраинаОлаф ШольцРоссияВладимир Путин
 
 
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