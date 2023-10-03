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В Туле проводят проверку из-за конфликта между школьниками - РИА Новости, 03.10.2023
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18:41 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
В Туле проводят проверку из-за конфликта между школьниками
В Туле проводят проверку из-за конфликта между школьниками - РИА Новости, 03.10.2023
В Туле проводят проверку из-за конфликта между школьниками
Прокуратура Пролетарского района города Тулы организовала проверку после конфликта между школьниками, в результате которого подросток ударил девочку в живот,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:41
2023-10-03T18:41
происшествия
тула
пролетарский район
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Пролетарского района города Тулы организовала проверку после конфликта между школьниками, в результате которого подросток ударил девочку в живот, ученики стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации прокуратуры, конфликт произошел между учащимися Центра образования Nº38 Тулы, он был зафиксирован на видео и распространен в сети Интернет. "В настоящее время установлено, что 30.09.2023 в районе ул. Бондаренко города Тулы между подростками 2011 года рождения, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, произошел словесный конфликт, в ходе которого парень в присутствии сверстников ударил девушку кулаком руки в область живота", – говорится в сообщении. Как следует из видео, распространенного в соцсетях, подросток ударил девочку в живот кулаком, пока ее удерживал другой мальчик. Прокуратура уточнила, что в отношении пострадавшей несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда, причиненного ее здоровью. По данным прокуратуры, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подразумевающей неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html
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происшествия, тула, пролетарский район, россия
Происшествия, Тула, Пролетарский район, Россия
В Туле проводят проверку из-за конфликта между школьниками

В Туле проводят проверку конфликта, в котором подросток ударил девочку в живот

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Пролетарского района города Тулы организовала проверку после конфликта между школьниками, в результате которого подросток ударил девочку в живот, ученики стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации прокуратуры, конфликт произошел между учащимися Центра образования Nº38 Тулы, он был зафиксирован на видео и распространен в сети Интернет.
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"В настоящее время установлено, что 30.09.2023 в районе ул. Бондаренко города Тулы между подростками 2011 года рождения, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, произошел словесный конфликт, в ходе которого парень в присутствии сверстников ударил девушку кулаком руки в область живота", – говорится в сообщении.
Как следует из видео, распространенного в соцсетях, подросток ударил девочку в живот кулаком, пока ее удерживал другой мальчик.
Прокуратура уточнила, что в отношении пострадавшей несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда, причиненного ее здоровью.
По данным прокуратуры, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подразумевающей неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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