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РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 03.10.2023
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17:36 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kompanii-1900221973.html
РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ
РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 03.10.2023
РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ
Экспозиция Made in Russia открылась в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке Russian Energy в рамках Международной выставки нефтегазовой отрасли ADIPEC, сообщает Российский РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:36
2023-10-03T17:36
экономика
оаэ
россия
абу-даби
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экспозиция Made in Russia открылась в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке Russian Energy в рамках Международной выставки нефтегазовой отрасли ADIPEC, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Свою продукцию под национальным брендом представляют 32 российских производителя энергетического сектора из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Новосибирской области и других регионов России", - говорится в сообщении.С приветственной речью в ходе открытия экспозиции к российским компаниям обратился Омар Аль Сувейди, заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ. В своем обращении он подчеркнул, что ОАЭ и Россию связывает успешное стратегическое сотрудничество, в частности в нефтегазовой отрасли.Российские экспортеры представляют под брендом Made in Russia разработки и решения для развития энергетической отрасли, технологии добычи и переработки нефтепродуктов, логистические и IT-услуги. Особое внимание посетителей стенда Made in Russia привлекла игра в футбол маленького, но очень смышленого робота, разработанного российским университетом, который своей игрой демонстрируют возможности искусственного интеллекта.Кроме того, представители российских компаний принимают участие в переговорах с потенциальными зарубежными партнерами. В первый день выставки экспортеры уже провели порядка 100 предметных встреч по вопросам дальнейшего сотрудничества и освоения новых рынков сбыта продукции.Выставка Russian Energy проходит со 2 по 5 октября на территории выставочного комплекса Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
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оаэ
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экономика, оаэ, россия, абу-даби, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ

© Фото : РЭЦБолее 30 нефтегазовых компаний РФ представили продукцию на экспозиции Made in Russia в ОАЭ
Более 30 нефтегазовых компаний РФ представили продукцию на экспозиции Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : РЭЦ
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экспозиция Made in Russia открылась в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке Russian Energy в рамках Международной выставки нефтегазовой отрасли ADIPEC, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Свою продукцию под национальным брендом представляют 32 российских производителя энергетического сектора из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Новосибирской области и других регионов России", - говорится в сообщении.
С приветственной речью в ходе открытия экспозиции к российским компаниям обратился Омар Аль Сувейди, заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ. В своем обращении он подчеркнул, что ОАЭ и Россию связывает успешное стратегическое сотрудничество, в частности в нефтегазовой отрасли.
Российские экспортеры представляют под брендом Made in Russia разработки и решения для развития энергетической отрасли, технологии добычи и переработки нефтепродуктов, логистические и IT-услуги. Особое внимание посетителей стенда Made in Russia привлекла игра в футбол маленького, но очень смышленого робота, разработанного российским университетом, который своей игрой демонстрируют возможности искусственного интеллекта.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Представительство РЭЦ открылось в Киргизии
29 сентября, 14:41
Кроме того, представители российских компаний принимают участие в переговорах с потенциальными зарубежными партнерами. В первый день выставки экспортеры уже провели порядка 100 предметных встреч по вопросам дальнейшего сотрудничества и освоения новых рынков сбыта продукции.
Выставка Russian Energy проходит со 2 по 5 октября на территории выставочного комплекса Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
 
ЭкономикаОАЭРоссияАбу-ДабиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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