РЭЦ: более 30 нефтегазовых компаний участвуют в Made in Russia в ОАЭ

Экспозиция Made in Russia открылась в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке Russian Energy в рамках Международной выставки нефтегазовой отрасли ADIPEC, сообщает Российский

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экспозиция Made in Russia открылась в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке Russian Energy в рамках Международной выставки нефтегазовой отрасли ADIPEC, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Свою продукцию под национальным брендом представляют 32 российских производителя энергетического сектора из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Новосибирской области и других регионов России", - говорится в сообщении.С приветственной речью в ходе открытия экспозиции к российским компаниям обратился Омар Аль Сувейди, заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ. В своем обращении он подчеркнул, что ОАЭ и Россию связывает успешное стратегическое сотрудничество, в частности в нефтегазовой отрасли.Российские экспортеры представляют под брендом Made in Russia разработки и решения для развития энергетической отрасли, технологии добычи и переработки нефтепродуктов, логистические и IT-услуги. Особое внимание посетителей стенда Made in Russia привлекла игра в футбол маленького, но очень смышленого робота, разработанного российским университетом, который своей игрой демонстрируют возможности искусственного интеллекта.Кроме того, представители российских компаний принимают участие в переговорах с потенциальными зарубежными партнерами. В первый день выставки экспортеры уже провели порядка 100 предметных встреч по вопросам дальнейшего сотрудничества и освоения новых рынков сбыта продукции.Выставка Russian Energy проходит со 2 по 5 октября на территории выставочного комплекса Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).

