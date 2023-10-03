https://ria.ru/20231003/klopy-1900199199.html

Депутаты от партии Макрона предложат законопроект по борьбе с клопами

Депутаты от партии Макрона предложат законопроект по борьбе с клопами - РИА Новости, 03.10.2023

Депутаты от партии Макрона предложат законопроект по борьбе с клопами

Депутаты от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" в декабре предложат законопроект по борьбе с постельными клопами, которых в последние... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:03

2023-10-03T16:03

2023-10-03T16:03

франция

париж

эммануэль макрон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/22/1549052241_0:158:3035:1865_1920x0_80_0_0_86f38afab9fe761a274c049de123aea9.jpg

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Депутаты от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" в декабре предложат законопроект по борьбе с постельными клопами, которых в последние недели все чаще стали обнаруживать во французском общественном транспорте. "Эта эпидемия – настоящая проблема для здоровья населения. Тысячи наших сограждан страдают от нее. Мы сделаем эту проблему приоритетной: мы предложим законопроект, чтобы избежать распространения клопов", - заявил глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр на пресс-конференции в парламенте, которую транслировал телеканал LCP. Текст совместно подготовят партия бывшего премьер-министр Эдуара Филиппа "Горизонты", депутаты от партии демократов и "Возрождения". Законопроект рассмотрят в ходе дня партии "Возрождение" - периода, в который блок может выдвинуть на обсуждение свои законодательные инициативы в парламенте - в декабре. Ранее во вторник глава минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не поднимать панику из-за нашествия клопов в Париже. Как сообщила радиостанция RMC, в Автономном агентстве парижского транспорта (RATP) была проведена проверка, которая не выявила наличия клопов в парижском метро, несмотря на множественные сообщения об их обнаружении от пассажиров. На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.

https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html

https://ria.ru/20220110/deti-1767170759.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, эммануэль макрон, в мире