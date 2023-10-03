https://ria.ru/20231003/kino-1900215160.html

Голову дроида C-3PO из "Звездных войн" выставили на торги

Голову дроида C-3PO из "Звездных войн" выставили на торги - РИА Новости, 03.10.2023

Голову дроида C-3PO из "Звездных войн" выставили на торги

Шлем от оригинального костюма дроида C-3PO из киновселенной "Звездных войн" выставили на торги в Лондоне, сообщил во вторник телеканал ITV. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:06

2023-10-03T17:06

2023-10-03T17:06

культура

лондон

джордж лукас

энтони дэниелс

джеймс бонд

lucasfilm

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Шлем от оригинального костюма дроида C-3PO из киновселенной "Звездных войн" выставили на торги в Лондоне, сообщил во вторник телеканал ITV. "Ожидается, что голова C-3PO, которую надевал (британский актер – ред.) Энтони Дэниелс в первом фильме "Звездных войн" соберет один миллион фунтов, когда она уйдет с молотка в следующем месяце", – говорится в сообщении телеканала.Шлем от костюма C-3PO был использован для съемок первого фильма франшизы "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", вышедшего в 1977 году. Отмечается, что предмет стал одним из самых дорогих в коллекции аукциона. В общей сложности на торгах, которые будут проводиться аукционным домом Propstore Auction в Лондоне с 9 по 12 ноября, будет представлено более 1,8 тысячи предметов со съемок различных фильмов, общая стоимость которых оценивается более чем в 12 миллионов фунтов. С молотка, среди прочего, уйдут щит Капитана Америки из вышедшего в 2011 году фильма "Первый мститель", костюм персонажа актера Леонардо ДиКаприо из "Титаника", а также рубашка и кнут Индианы Джонса, сообщает телеканал. Кроме того, на аукционе будут выставлены предметы со съемок и других известных франшиз, в том числе фильмов о Джеймсе Бонде и Фредди Крюгере, говорится в материале. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 года – восьмой, а в 2019 – последний девятый фильм.

https://ria.ru/20230926/torgi-1898710266.html

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

лондон, джордж лукас, энтони дэниелс, джеймс бонд, lucasfilm