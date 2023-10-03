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В Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении - РИА Новости, 03.10.2023
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19:52 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/khischenie-1900287000.html
В Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении
В Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении - РИА Новости, 03.10.2023
В Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подозревает онлайн-платформу, собиравшую средства на беспилотники для Украины, в хищении крупной суммы... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:52
2023-10-03T19:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подозревает онлайн-платформу, собиравшую средства на беспилотники для Украины, в хищении крупной суммы денег, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "PPA подозревает собиравшего пожертвования на покупку беспилотников для Украины оператора онлайн-платформы toeta.me, некоммерческое объединение "Институт инфографики и эргономики", а также его единственного члена правления Анри Лаупмаа в присвоении денежных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Мазинг, пока речь идет о подозрении, которое может измениться в ходе последующего разбирательства. "Поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба, а также не комментирует другие детали процесса", - сказала Мазинг порталу. По данным ERR, собранные на платформе деньги так и не были получены организаторами благотворительной кампании, собиравшими средства для отправки на Украину 21 беспилотника, которые были оснащены оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems. К концу кампании было собрано почти 223 тысячи евро при поддержке около 4 тысяч жертвователей, среди которых были и депутаты парламента Эстонии.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900083697.html
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
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в мире, gps, украина, эстония, технологии
В мире, GPS, Украина, Эстония, Технологии
В Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении

Полиция Эстонии платформу для сбора средств Украине заподозрили в хищении

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подозревает онлайн-платформу, собиравшую средства на беспилотники для Украины, в хищении крупной суммы денег, сообщил во вторник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
«
"PPA подозревает собиравшего пожертвования на покупку беспилотников для Украины оператора онлайн-платформы toeta.me, некоммерческое объединение "Институт инфографики и эргономики", а также его единственного члена правления Анри Лаупмаа в присвоении денежных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
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По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Мазинг, пока речь идет о подозрении, которое может измениться в ходе последующего разбирательства. "Поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба, а также не комментирует другие детали процесса", - сказала Мазинг порталу.
По данным ERR, собранные на платформе деньги так и не были получены организаторами благотворительной кампании, собиравшими средства для отправки на Украину 21 беспилотника, которые были оснащены оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems. К концу кампании было собрано почти 223 тысячи евро при поддержке около 4 тысяч жертвователей, среди которых были и депутаты парламента Эстонии.
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