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Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 03.10.2023 (обновлено: 00:21 04.10.2023)
https://ria.ru/20231003/kharkov-1900250968.html
Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу
Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу - РИА Новости, 04.10.2023
Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу
Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко, выросший в Харьковской области, рассказал, что обрадовался, когда часть региона перешла... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-03T18:25
2023-10-04T00:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко, выросший в Харьковской области, рассказал, что обрадовался, когда часть региона перешла под контроль РФ. "Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой. И в тот период там (после прихода РФ - ред.) все процветало, проводили много мероприятий... Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности", - говорит Доценко на видео, предоставленном РИА Новости администрацией Харьковской области. Глава региона Виталий Ганчев на эти слова Доценко ответил, что жители Харьковской области уже поняли разницу между украинской и российской властью, и он уверен, что рано или поздно вся территория региона будет освобождена. По информации администрации Харьковской области, Доценко из харьковского поселка Купянск-Узловой в 2021 году был призван в армию. Он служил в Виннице, когда началась СВО, командование заставляло его подписать контракт и ехать на фронт. По данным администрации, Доценко не захотел этого делать и связался с российскими властями Харьковской области, который и помогли ему покинуть территорию Украины. В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.
https://ria.ru/20230927/svo-1898904976.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу

Боец ВСУ заявил о радости от прихода российских военных в Харьковскую область

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. 2022 год
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. 2022 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко, выросший в Харьковской области, рассказал, что обрадовался, когда часть региона перешла под контроль РФ.
"Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой. И в тот период там (после прихода РФ - ред.) все процветало, проводили много мероприятий... Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности", - говорит Доценко на видео, предоставленном РИА Новости администрацией Харьковской области.
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Глава региона Виталий Ганчев на эти слова Доценко ответил, что жители Харьковской области уже поняли разницу между украинской и российской властью, и он уверен, что рано или поздно вся территория региона будет освобождена.
По информации администрации Харьковской области, Доценко из харьковского поселка Купянск-Узловой в 2021 году был призван в армию. Он служил в Виннице, когда началась СВО, командование заставляло его подписать контракт и ехать на фронт. По данным администрации, Доценко не захотел этого делать и связался с российскими властями Харьковской области, который и помогли ему покинуть территорию Украины.
В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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