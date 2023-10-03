https://ria.ru/20231003/kharkov-1900250968.html

Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу

Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу - РИА Новости, 04.10.2023

Перешедший на сторону России военный ВСУ рассказал, что был рад ее приходу

Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко, выросший в Харьковской области, рассказал, что обрадовался, когда часть региона перешла... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-03T18:25

2023-10-03T18:25

2023-10-04T00:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815636529_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_74fb559c8f0f65fe9321210419850398.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко, выросший в Харьковской области, рассказал, что обрадовался, когда часть региона перешла под контроль РФ. "Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой. И в тот период там (после прихода РФ - ред.) все процветало, проводили много мероприятий... Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности", - говорит Доценко на видео, предоставленном РИА Новости администрацией Харьковской области. Глава региона Виталий Ганчев на эти слова Доценко ответил, что жители Харьковской области уже поняли разницу между украинской и российской властью, и он уверен, что рано или поздно вся территория региона будет освобождена. По информации администрации Харьковской области, Доценко из харьковского поселка Купянск-Узловой в 2021 году был призван в армию. Он служил в Виннице, когда началась СВО, командование заставляло его подписать контракт и ехать на фронт. По данным администрации, Доценко не захотел этого делать и связался с российскими властями Харьковской области, который и помогли ему покинуть территорию Украины. В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.

https://ria.ru/20230927/svo-1898904976.html

https://ria.ru/20230822/vsu-1891558294.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр