Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести мемориалы украинским нацистам
CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте призвал снести мемориалы эсэсовцам на украинско-канадских кладбищах.
Во время выступления 22 сентября Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Власти страны пытались замять поднявшийся скандал, однако затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился, заявив, что не знал кого чествует, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота объявил о своей отставке.
"Если события прошлой недели (связанные с Хункой - ред.) должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены", - отметил Фарбер.
По его информации, в Канаде на украинско-канадских кладбищах существует по меньшей мере два мемориала в честь эсэсовцев. Аналогичные мемориалы можно найти и в США, указывает он. Как считает Фабер, канадцам нужно объявить о недопустимости чествования "зла" подобным образом.