https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html

Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам

Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам - РИА Новости, 03.10.2023

Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам

Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:15

2023-10-03T14:15

2023-10-03T14:15

в мире

канада

сша

ярослав хунка

джастин трюдо

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте призвал снести мемориалы эсэсовцам на украинско-канадских кладбищах. Во время выступления 22 сентября Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Власти страны пытались замять поднявшийся скандал, однако затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился, заявив, что не знал кого чествует, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота объявил о своей отставке. "Если события прошлой недели (связанные с Хункой - ред.) должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены", - отметил Фарбер. По его информации, в Канаде на украинско-канадских кладбищах существует по меньшей мере два мемориала в честь эсэсовцев. Аналогичные мемориалы можно найти и в США, указывает он. Как считает Фабер, канадцам нужно объявить о недопустимости чествования "зла" подобным образом.

https://ria.ru/20231003/kanada-1900112834.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, ярослав хунка, джастин трюдо