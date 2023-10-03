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Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам - РИА Новости, 03.10.2023
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14:15 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам - РИА Новости, 03.10.2023
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам
Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:15
2023-10-03T14:15
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте призвал снести мемориалы эсэсовцам на украинско-канадских кладбищах. Во время выступления 22 сентября Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Власти страны пытались замять поднявшийся скандал, однако затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился, заявив, что не знал кого чествует, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота объявил о своей отставке. "Если события прошлой недели (связанные с Хункой - ред.) должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены", - отметил Фарбер. По его информации, в Канаде на украинско-канадских кладбищах существует по меньшей мере два мемориала в честь эсэсовцев. Аналогичные мемориалы можно найти и в США, указывает он. Как считает Фабер, канадцам нужно объявить о недопустимости чествования "зла" подобным образом.
https://ria.ru/20231003/kanada-1900112834.html
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в мире, канада, сша, ярослав хунка, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам

Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести мемориалы украинским нацистам

CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС Галичина на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер в статье для газеты Star на фоне скандала с чествованием украинского нациста в канадском парламенте призвал снести мемориалы эсэсовцам на украинско-канадских кладбищах.
Во время выступления 22 сентября Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Власти страны пытались замять поднявшийся скандал, однако затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился, заявив, что не знал кого чествует, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота объявил о своей отставке.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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"Если события прошлой недели (связанные с Хункой - ред.) должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены", - отметил Фарбер.
По его информации, в Канаде на украинско-канадских кладбищах существует по меньшей мере два мемориала в честь эсэсовцев. Аналогичные мемориалы можно найти и в США, указывает он. Как считает Фабер, канадцам нужно объявить о недопустимости чествования "зла" подобным образом.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреКанадаСШАЯрослав ХункаДжастин Трюдо
 
 
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