https://ria.ru/20231003/kanada-1900096039.html

Греческий эксперт прокомментировал скандал с нацистом в Канаде

Греческий эксперт прокомментировал скандал с нацистом в Канаде - РИА Новости, 03.10.2023

Греческий эксперт прокомментировал скандал с нацистом в Канаде

Скандал с появлением нациста из дивизии СС в парламенте Канады имеет глубочайшие корни, поскольку в стране долгие годы руководящие должности занимают потомки... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:08

2023-10-03T09:08

2023-10-03T09:09

в мире

канада

греция

россия

джастин трюдо

димитриос пателис

ярослав хунка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg

АФИНЫ, 3 окт – РИА Новости. Скандал с появлением нациста из дивизии СС в парламенте Канады имеет глубочайшие корни, поскольку в стране долгие годы руководящие должности занимают потомки нацистов, а отсутствие реакции греческих политиков связано с тем, что Греция приняла в парламенте представителя неонацистов. Такое мнение высказал РИА Новости профессор философии Технического университета Крита, кандидат философских наук философского факультета МГУ Димитриос Пателис. Он является специалистом по марксизму, по левым движениям. Во время выступления 22 сентября Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Власти страны пытались замять поднявшийся скандал, однако затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился, заявив, что не знал кого чествует, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота объявил о своей отставке. "То, что произошло в Канаде, не случайно, имеет глубочайшие корни. Вся выжившая власовщина и бандеровщина была передвинута в США и Канаду, там создавали тепличные условия для этих нацистов, преступников, создавали разные институты, радиостанции, телестанции, кафедры в университетах, давали гранты, финансировали. Короче говоря, подготавливали и прибалтийских, и украинских, и русских, и грузинских и всех бандитов-нацистов, их наследников. Они подготавливали их систематично для методичного внедрения с целью распада, уничтожения Советского Союза, а потом с целью внедрять подконтрольные режимы, возрождая фактически в новых условиях нацизм", - сказал Пателис. По его словам, его не удивляет то, что произошло в Канаде. "Там долгие годы руководящие должности занимают потомки нацистов. Долгие годы они кичились тем, что предоставили оптимальные условия для развития нацистской деятельности. Они кичатся этим, не скрывают этого. 98 лет этому негодяю (из дивизии СС "Галичина"), и сказали, что это борец якобы против России, за независимость Украины. Учитывая уровень "образованности" обывателя в США, Канаде, да и в Европе – Европа тоже не подарок в последние годы, учитывая уровень необразованности, можно, конечно, кого-то убедить в том, что этот старик "герой", учитывая чувство уважения к старикам у нормальных людей. Героизировать не вышло", - сказал эксперт. На вопрос, почему затем Канада стала так дружно осуждать приглашение нациста и извиняться, Пателис ответил, что они чересчур продвинулись в этом отношении. "Всегда конформисты такого рода с точки зрения раболепия, как вассалы перед хозяином, они хотели сделать как можно острее, и какую-то черту восприятия они, может быть, нарушили. У всякого манипулирования есть определенные пределы. У них есть так называемое окно Овертона. Это то, что позволительно и восприимчиво с точки зрения определенной публики - сегмента рынка, по их мнению. Они не учли спектр возможностей этого манипулирования с точки зрения подготовленности публики, поэтому им пришлось извиниться", - полагает ученый. "Для меня была удивительно приятной реакция Польши. У них предвыборный период, и они не могли принять такое унижение, потому что бандеровцы занимались геноцидом не только у себя на Украине. Известно, что они натворили в Белоруссии, в Прибалтике, даже у нас на Балканах. Так что поляки не могли это пропустить, особенно в предвыборный период", - сказал Пателис. По его словам, у поляков кое-что осталось в памяти, и Волынская резня – это известная история. Что касается Греции, где ни один политик не высказался о скандале в канадском парламенте, Пателис напомнил о выступлении Зеленского и неонацистов из батальоне "Азов"* в парламенте Греции в апреле 2022 года. "Кого они будут осуждать? Они приняли представителей нацистов "Азова" для выступления в парламенте Греции. И большинство аплодировало нацистам. В чем разница? Чем отличается Кириакос Мицотакис от Трюдо? Если бы у нас были такие же нацисты (как Гунько), их представили в таком же виде. Их не было, потому что по историческим причинам бандеровщина и власовщина были передвинуты в Канаду. Греция во Второй мировой войне воевала (против фашизма), и вместе с Югославией и Албанией у нее было массовое партизанское движение во главе с коммунистами", - сказал Пателис. Он критически отнесся к политике греческого правительства в отношении России. "Правительство марионеток США и НАТО и Евросоюза первое сказало, что "у нас война с Россией". Откуда у нас война с Россией? Они хотят занять первенство в отправке боеприпасов, систем вооружения украинской хунте. Китайская и российская угроза для них угроза номер один сейчас. У нас якобы война с Россией и Китаем", - заявил ученый. По его словам, проводится систематическая работа подрыва сознательности субъектности, и этот подрыв предполагает уничтожение исторической памяти. "Но поверьте мне, греки никогда не забудут того, что произошло, никогда не забудут величия советского народа и 27 миллионов погибших за человечество. Для вас это Великая Отечественная война, и для нас тоже. И это было спасением не только Советского Союза, союза советских народов, это спасение всего человечества. И теперь перед нами стоит опять задача спасения человечества, учитывая средства массового уничтожения, которыми располагают сегодня современные армии. Но дело наше правое, я считаю, и победа будет за нами", - сказал Пателис.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

https://ria.ru/20231003/veteran-1900074728.html

канада

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, греция, россия, джастин трюдо, димитриос пателис, ярослав хунка