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Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре
Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре - РИА Новости, 03.10.2023
Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы назначенном на ноябрь начале президентской кампании. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:51
2023-10-03T14:51
2023-10-03T14:51
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы назначенном на ноябрь начале президентской кампании. "Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", – сказал Песков в ответ на вопрос о якобы назначенной на ноябрь президентской кампании президента РФ Владимира Путина. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщила о неформальном старте президентской кампании в ноябре - к открытию международной выставки-форума "Россия". "Что касается форума, если такие планы появятся у президента, мы вас проинформируем своевременно", - добавил Песков об участии президента в форуме "Россия".
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре
Песков сообщил, что не владеет данными о старте президентской кампании в ноябре