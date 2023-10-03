https://ria.ru/20231003/kampaniya-1900180895.html

Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре

Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре - РИА Новости, 03.10.2023

Кремль отреагировал на публикацию о старте президентской кампании в ноябре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы назначенном на ноябрь начале президентской кампании. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:51

2023-10-03T14:51

2023-10-03T14:51

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы назначенном на ноябрь начале президентской кампании. "Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", – сказал Песков в ответ на вопрос о якобы назначенной на ноябрь президентской кампании президента РФ Владимира Путина. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщила о неформальном старте президентской кампании в ноябре - к открытию международной выставки-форума "Россия". "Что касается форума, если такие планы появятся у президента, мы вас проинформируем своевременно", - добавил Песков об участии президента в форуме "Россия".

https://ria.ru/20230910/vybory-1895380335.html

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россия, политика, владимир путин